Рекордната серия на Шей Гилджъс-Алекзандър приключи

Лидерът на Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза под 20 точки в двубой за първи път от близо две години насам, с което сложи край на своята историческа серия в НБА.
В сблъсъка срещу Денвър Нъгетс звездата на тима завърши със 17 точки при стрелба 6 от 19 от игра, 3 от 11 от зоната за три точки и 2 от 2 от линията за наказателни удари.
По този начин приключи рекордната в историята на лигата поредица от 141 последователни мача с най-малко 20 отбелязани точки. Двукратният най-полезен играч на лигата поддържаше това впечатляващо темпо почти две пълни години – серията му започна на 1 ноември 2024 г. и продължи до 20 октомври 2026 г.
Второто най-добро постижение по този показател остава притежание на легендарния Уилт Чембърлейн, който в периода между 1961 и 1963 година записа 126 поредни срещи с поне 20 точки.
След края на мача старши треньорът на "Гръмотевиците" Майк Дейгнолт обясни, че самият Гилджъс-Алекзандър е поискал да бъде заменен и да не остане на терена.
Снимки: Gettyimages