Рекордната серия на Шей Гилджъс-Алекзандър приключи

Лидерът на Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза под 20 точки в двубой за първи път от близо две години насам, с което сложи край на своята историческа серия в НБА.

В сблъсъка срещу Денвър Нъгетс звездата на тима завърши със 17 точки при стрелба 6 от 19 от игра, 3 от 11 от зоната за три точки и 2 от 2 от линията за наказателни удари.

Nov. 1, 2024 to Oct. 20, 2026. 20+ points in 141. Straight. Games. What a historic run for @shaiglalex 👏 https://t.co/9Kry1Y9G7Q — NBA (@NBA) October 23, 2026

По този начин приключи рекордната в историята на лигата поредица от 141 последователни мача с най-малко 20 отбелязани точки. Двукратният най-полезен играч на лигата поддържаше това впечатляващо темпо почти две пълни години – серията му започна на 1 ноември 2024 г. и продължи до 20 октомври 2026 г.

Второто най-добро постижение по този показател остава притежание на легендарния Уилт Чембърлейн, който в периода между 1961 и 1963 година записа 126 поредни срещи с поне 20 точки.

Mark Daigneault says SGA asked to be checked out of the game even though he could've gone for 20 points to keep his streak alive. "I just have to note, he asked out of the game at the end of the game. The class that it shows and the perspective it shows. That was his substitution. Of all the things I admire about him, that's up at the top of the list." — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) October 23, 2026

След края на мача старши треньорът на "Гръмотевиците" Майк Дейгнолт обясни, че самият Гилджъс-Алекзандър е поискал да бъде заменен и да не остане на терена.

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Снимки: Gettyimages