Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Рекордната серия на Шей Гилджъс-Алекзандър приключи

  • 23 окт 2026 | 12:51
  • 387
  • 0
Рекордната серия на Шей Гилджъс-Алекзандър приключи

Лидерът на Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза под 20 точки в двубой за първи път от близо две години насам, с което сложи край на своята историческа серия в НБА.

В сблъсъка срещу Денвър Нъгетс звездата на тима завърши със 17 точки при стрелба 6 от 19 от игра, 3 от 11 от зоната за три точки и 2 от 2 от линията за наказателни удари.

По този начин приключи рекордната в историята на лигата поредица от 141 последователни мача с най-малко 20 отбелязани точки. Двукратният най-полезен играч на лигата поддържаше това впечатляващо темпо почти две пълни години – серията му започна на 1 ноември 2024 г. и продължи до 20 октомври 2026 г.

Второто най-добро постижение по този показател остава притежание на легендарния Уилт Чембърлейн, който в периода между 1961 и 1963 година записа 126 поредни срещи с поне 20 точки.

След края на мача старши треньорът на "Гръмотевиците" Майк Дейгнолт обясни, че самият Гилджъс-Алекзандър е поискал да бъде заменен и да не остане на терена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

НБА продължи с два мача

НБА продължи с два мача

  • 23 окт 2026 | 07:24
  • 3619
  • 0
Бившият президент на Евролигата със специален призив за проекта с НБА

Бившият президент на Евролигата със специален призив за проекта с НБА

  • 23 окт 2026 | 04:02
  • 1174
  • 0
Жените на Монтана с първи успех в Еврокъп

Жените на Монтана с първи успех в Еврокъп

  • 23 окт 2026 | 02:41
  • 1496
  • 2
Барцокас коментира разследването за подкупи и манипулиране на мачове в Гърция

Барцокас коментира разследването за подкупи и манипулиране на мачове в Гърция

  • 22 окт 2026 | 15:54
  • 793
  • 0
Дончич: За мен е чест да бъда лицето на Лейкърс

Дончич: За мен е чест да бъда лицето на Лейкърс

  • 22 окт 2026 | 15:46
  • 792
  • 2
Голдън Стейт търси начини как да се раздели с Порзингис

Голдън Стейт търси начини как да се раздели с Порзингис

  • 22 окт 2026 | 15:38
  • 931
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 211898
  • 591
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 274136
  • 575
Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:46
  • 15545
  • 21
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:25
  • 17217
  • 33
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 3838
  • 1
Седем срещи във Втора лига днес

Седем срещи във Втора лига днес

  • 23 окт 2026 | 12:00
  • 1873
  • 0