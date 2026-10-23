Олимпиакос обяви "присъдата" на Дорси и се подсили с играч от НБА

Гръцкият гранд Олимпиакос наложи сурово дисциплинарно наказание на гарда Тайлър Дорси, като го отстрани от участие в официални срещи за срок от един месец. Причината за санкцията е скандален коментар, публикуван от баскетболиста в социалните мрежи преди няколко дни.
След спорната публикация Дорси не взе участие в двубоя от Евролигата срещу Барселона през изминалата седмица и бе изваден от тренировъчния процес на тима преди срещите от седмия кръг. Ръководството на клуба извика състезателя, за да даде официални обяснения за поведението си.
Въпреки че според появилите се по-рано информации защитникът вече се е извинил за действията си, от Олимпиакос обявиха официално решението си да го лишат от състезателни права за следващите тридесет дни.
В същото време, гръцкият шампион обяви официално и привличането в състава на тима на опитното крило Джон Кончар, който е на 30 години и е играл в НБА за Мемфис Гризлис и Юта Джаз.