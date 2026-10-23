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Оклахома Сити надви Денвър на старта у дома въпреки кошмарната стрелба на Шей

  • 23 окт 2026 | 10:00
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Оклахома Сити надви Денвър на старта у дома въпреки кошмарната стрелба на Шей

Оклахома Сити Тандър откри сезона пред собствена публика с победа над Денвър Нъгетс с 96:84, въпреки необичайно слабото представяне в стрелбата на голямата си звезда Шей Гилджъс-Аликзандър.

В основата на успеха за домакините бе Джейлън Уилямс, който наниза 21 точки, а Чет Холмгрен доминираше под кошовете и се отличи с „дабъл-дабъл“ от 12 точки и внушителните 17 борби.

След като реализира 32 точки при убедителния триумф над Сан Антонио във вторник вечерта, този път Гилджъс-Аликзандър завърши със 17 точки при успеваемост 6 от 19 от игра. Така той не успя да премине границата от 20 точки за първи път от 141 мача насам.

Двукратният действащ носител на приза за Най-полезен играч пропусна всичките си седем опита от игра през първите 24 минути, а пасивът на Оклахома Сити достигна девет точки. Благодарение на две точни изпълнения от наказателната линия той избегна първото си полувреме без отбелязана точка от дебютната си кампания с екипа на Клипърс през 2019 година. Това бе едва четвъртият му случай в 450 срещи за Тандър без отбелязан кош от игра за едно полувреме. Гардът все пак откри резултата в третата четвърт и съкрати изоставането на своя тим до 46:48.

За Денвър, за когото това бе първи официален двубой за кампанията, Арън Гордън реализира 20 точки, а Никола Йокич и Демар Дерозан се отчетоха с по 13.

Успешен пробив на Мичъл изведе домакините напред при 64:62, което бе първото тяхно лидерство от самото начало на мача. Точни стрелби от далечна дистанция на Алекс Карузо и Гилджъс-Аликзандър оформиха резултат 70:64 преди финалната четвърт. Оклахома Сити си осигури комфортен аванс от 93:76 след нова тройка на Шей 1:44 минути преди края. Веднага след това той поиска да бъде заменен по време на прекъсване и повече не се завърна в игра.

В следващите си мачове Денвър посреща състава на Ню Орлиънс в събота вечер, докато Оклахома Сити е домакин на Лос Анджелис Клипърс в неделя.

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