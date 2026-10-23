Филаделфия 76ърс сътвори паметен обрат от 29 точки пасив и шокира Кливланд

Тайрийз Макси отбеляза 32 точки, а Джоел Ембийд добави 24 за драматичния обрат на Филаделфия 76ърс, които наваксаха изоставане от 29 точки в първия си домакински мач за сезона и надиграха Кливланд Кавалиърс със 114:106.

ЛеБрон Джеймс завърши със 17 точки и 10 борби при най-големия обрат в кариерата си, докато другото ново попълнение Джейлън Браун допринесе с 21 точки. Това бе пореден силен двубой за тима от Филаделфия, който откри новия сезон с поредни победи над шампиона на НБА Ню Йорк Никс и финалиста в Източната конференция Кливланд.

Tyrese Maxey making a case for MVP 👀 32 PTS, 6 ASTS, 2 STLS, 60% TS on 12/23 FG vs Cavaliers https://t.co/lztZw5Qmy8 — NBA Performances (@NBARewinds) October 23, 2026

Домакините демонстрираха непримирим дух, като в последната четвърт напрежението се покачи и Макси застана лице в лице с бившия си съотборник Джеймс Хардън преди намесата на съдиите. Макси бе изключително активен в защита и даде тон за решаваща серия от 15:0 в полза на домакините, която изведе тима напред в резултата и пречупи гостите.

За състава на Кливланд Донован Мичъл бе най-резултатен с 32 точки, като 22 от тях бяха реализирани още през първото полувреме, когато Кавалиърс натрупаха своята солидна преднина от 29 точки. Този аванс обаче беше окончателно заличен, след като Ембийд отбеляза седем поредни точки в заключителния период за 96:95.

Donovan Mitchell went to work in the first half 🕷️ 22 PTS (7-9 FGM) 3 REB 2 STL Cavs lead at the break on ESPN! https://t.co/agPL8wan5Q — NBA (@NBA) October 23, 2026

През лятото Джеймс обмисляше възможността за трети престой в Кливланд като свободен агент, но в крайна сметка подписа двугодишен договор за ветеранския минимум с Филаделфия в търсене на своя пети шампионски пръстен. Огромният интерес към домакинския дебют на звездната селекция вдигна цените на билетите на вторичния пазар до около 4000 долара.

LeBron's first South Philly bucket 🪣 https://t.co/27xEBo1YIi — Philadelphia 76ers (@sixers) October 22, 2026

В часовете преди мача 41-годишният ветеран бе обект на критики от страна на президента Доналд Тръмп заради поведението си по време на американския химн, но на паркета зарадва публиката със зрелищна забивка с две ръце и кош след отнета топка от Макси.

Първата половина на двубоя обаче беше изключително тежка за домакините. Играчите на Филаделфия пропуснаха 11 от 15 стрелби от зоната за три точки и направиха цели 14 грешки, което предизвика освирквания от трибуните в края на втората четвърт.

Зрителите пред малкия екран също имаха забележки по време на срещата. Новата осветителна система в залата създаде синкав оттенък на терена и доведе до нежелани цветни отблясъци по време на телевизионното излъчване по ESPN.

Кливланд посреща Бруклин в събота в първия си домакински мач за кампанията, докато Филаделфия ще изиграе две поредни срещи у дома през уикенда – в събота срещу Милуоки и в неделя срещу Детройт.

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