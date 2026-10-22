Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Елитна атлетка загина в катастрофа в навечерието на старта на маратона в Детройт

  • 22 окт 2026 | 17:25
  • 477
  • 0
Елитна атлетка загина в катастрофа в навечерието на старта на маратона в Детройт

Елитната лекоатлетка Грейс Нолан трябваше да бъде сред фаворитките на маратона на Детройт в неделя (18 октомври). Вместо завръщане на едно от любимите ѝ трасета обаче, спортната общност бе разтърсена от трагична вест.

25-годишната състезателка загина рано сутринта в събота след тежък пътен инцидент, станал предната вечер в Уолд Лейк, Мичиган, съобщи изданието “Детройт Фрий Прес“. В автомобила е пътувал и нейният приятел Мат, който е оцелял с тежки наранявания и се очаква да се възстанови, според информация от семейството на Нолан във “Фейсбук“.

Бащата на загиналата атлетка Джейсън Нолан сподели емоционално послание в социалните мрежи, описвайки огромната следа, която дъщеря му е оставила сред близките си:

“Ако сте познавали Грейс, няма нужда да ви казвам колко невероятен и изключителен човек беше тя. Дъщеря, сестра, любима, приятел, ментор, учен, спортист, човек с невероятно чувство за хумор... това са само малка част от думите, с които може да бъде описана.“

В бегаческите среди Грейс Нолан бе възприемана като един от най-ярките изгряващи таланти. Тя дебютира в класическата дистанция от 42.195 километра на маратона в Детройт през 2025 година, когато завърши на престижното четвърто място. Тогава тя съчетава подготовката с тежкия си първи семестър в медицинския университет, споделяйки по-късно, че е бягала под огромен стрес и системно недоспиване. Въпреки трудностите, преживяването я мотивира да продължи напред.

Преди тазгодишния старт Нолан бе споделила пред организаторите, че това е било най-вълнуващото състезание в живота ѝ и завръщането на трасето е било безспорно решение. За новото издание тя вече се подготвяше значително по-професионално с клуба “Газел Елит“ от Мичиган, като според нейните родители тихомълком се е надявала да покрие норматив за участие в квалификациите за Олимпийските игри.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Алистър Чалмърс ще гони олимпийска квота през 2027 г.

Алистър Чалмърс ще гони олимпийска квота през 2027 г.

  • 22 окт 2026 | 14:51
  • 291
  • 0
Шимански се прицели в защита на евротитлата си във Валенсия

Шимански се прицели в защита на евротитлата си във Валенсия

  • 22 окт 2026 | 14:39
  • 332
  • 0
Избраха Хелзинки за домакин на Европейското през 2030 г.

Избраха Хелзинки за домакин на Европейското през 2030 г.

  • 22 окт 2026 | 13:34
  • 381
  • 0
Торун ще бъде домакин на Европейското по лека атлетика в зала през 2029 г.

Торун ще бъде домакин на Европейското по лека атлетика в зала през 2029 г.

  • 22 окт 2026 | 13:23
  • 351
  • 0
Пробег "Диана-2026" събира за 60-и път в Ямбол професионални лекоатлети и любители

Пробег "Диана-2026" събира за 60-и път в Ямбол професионални лекоатлети и любители

  • 21 окт 2026 | 16:25
  • 1110
  • 0
Спортни деятели и общественици в Ямбол се простиха с Йордан Атанасов

Спортни деятели и общественици в Ямбол се простиха с Йордан Атанасов

  • 20 окт 2026 | 16:06
  • 887
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 4975
  • 79
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 14179
  • 87
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 18075
  • 64
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 29905
  • 27
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 9806
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 11368
  • 23