Елитна атлетка загина в катастрофа в навечерието на старта на маратона в Детройт

Елитната лекоатлетка Грейс Нолан трябваше да бъде сред фаворитките на маратона на Детройт в неделя (18 октомври). Вместо завръщане на едно от любимите ѝ трасета обаче, спортната общност бе разтърсена от трагична вест.

25-годишната състезателка загина рано сутринта в събота след тежък пътен инцидент, станал предната вечер в Уолд Лейк, Мичиган, съобщи изданието “Детройт Фрий Прес“. В автомобила е пътувал и нейният приятел Мат, който е оцелял с тежки наранявания и се очаква да се възстанови, според информация от семейството на Нолан във “Фейсбук“.

Бащата на загиналата атлетка Джейсън Нолан сподели емоционално послание в социалните мрежи, описвайки огромната следа, която дъщеря му е оставила сред близките си:

“Ако сте познавали Грейс, няма нужда да ви казвам колко невероятен и изключителен човек беше тя. Дъщеря, сестра, любима, приятел, ментор, учен, спортист, човек с невероятно чувство за хумор... това са само малка част от думите, с които може да бъде описана.“

В бегаческите среди Грейс Нолан бе възприемана като един от най-ярките изгряващи таланти. Тя дебютира в класическата дистанция от 42.195 километра на маратона в Детройт през 2025 година, когато завърши на престижното четвърто място. Тогава тя съчетава подготовката с тежкия си първи семестър в медицинския университет, споделяйки по-късно, че е бягала под огромен стрес и системно недоспиване. Въпреки трудностите, преживяването я мотивира да продължи напред.

Преди тазгодишния старт Нолан бе споделила пред организаторите, че това е било най-вълнуващото състезание в живота ѝ и завръщането на трасето е било безспорно решение. За новото издание тя вече се подготвяше значително по-професионално с клуба “Газел Елит“ от Мичиган, като според нейните родители тихомълком се е надявала да покрие норматив за участие в квалификациите за Олимпийските игри.

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