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Загуба за Янаки Милев

  • 22 окт 2026 | 17:11
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Загуба за Янаки Милев

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев допусна поражение във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният Милев, който премина през квалификациите, отстъпи на представителя на домакините Филипо Романо с 3:6, 3:6 за час и 26 минути.

Българинът навакса пробив пасив в началото на първия сет и поведе с 3:2, но след това загуби четири поредни гейма и изостана в общия резултат. Италианецът поведе с 3:1 с брейк в четвъртия гейм на втората част и до края не изпусна предимството си.

Въпреки поражението Янаки Милев заработи 8 точки за ранглистата на АТР, в която през тази седмица заема 535-ото място, както и 910 евро от наградния фонд на турнира.

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