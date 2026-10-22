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СК на БФС в търсене на таланти в област Благоевград

  • 22 окт 2026 | 13:33
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СК на БФС в търсене на таланти в област Благоевград

Съдийската комисия на Българския футболен съюз проведе поредица от срещи в област Благоевград, за да представи възможностите за развитие във футболното съдийство и да привлече млади хора към професията. Между 19 и 21 октомври инициативата обхвана Разлог, Гоце Делчев, Хаджидимово, Брезница и Сатовча.

В разговорите се включиха млади футболисти, ученици, треньори, учители и представители на общинските ръководства. Основен акцент бе изграждането на дългосрочно партньорство между БФС, общините, училищата и клубовете, което да осигури подкрепа на бъдещите футболни съдии още от първите им стъпки.

В срещите участваха проф. Йордан Иванов – вицепрезидент на Аматьорската футболна лига, Емил Равначки - председател на Областния съвет на БФС - Благоевград, Милко Николов - съдийски инструктор за зона София, и Пламен Божидаров - мениджър "Съдии в масовия футбол".

Младежите се запознаха с последните изменения и допълнения в Правилата на играта, както и с възможностите за кариерно развитие като футболни съдии. Участниците обсъдиха и качествата, които съдийството изгражда - дисциплина, отговорност, увереност и способност за вземане на решения.

БФС благодари на общинските ръководства, директорите на училищата, учителите и треньорите за съдействието и готовността да насърчават интереса на младите хора към съдийството. Инициативата поставя основа за трайно сътрудничество, чрез което любовта към футбола да се превърне във възможност за развитие и изява и с реферската свирка.

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