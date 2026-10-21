Бруно Дженев победи водача в ранглистата на Тенис Европа на “Мастърс” турнира в Монте Карло

Българинът Бруно Дженев започна с победа участието си при юношите до 14 години на Мастърс турнира в Монте Карло. В престижната надпревара участват осемте най-добри тенисисти и тенисистки в Европа във възрастовите категории до 14 и до 16 години.

Дженев се наложи в първата си среща с 3:6, 6:1, 6:2 над Ричард Мичъл (Швейцария), който е водач в европейската ранглиста за тази възраст.

Във втория си мач утре българинът ще играе срещу Мартин Адамча (Словакия).

Тенисистите са разпределени в две групи по четирима, като първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите.

При девойките до 16 години Рая Маркова загуби първата си среща с 1:6, 1:6 от Кристин Граф (Монако), съобщават от БФ Тенис.

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