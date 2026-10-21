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Ники Кънчев пред Sportal.bg: За “Армията” и гостуването на ЦСКА в Дания

  • 21 окт 2026 | 20:32
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Популярният телевизионен и радио водещ Ники Кънчев застана пред камерата на Sportal.bg минути преди баскетболния двубой между Апоел Тел Авив и Болоня в София. Кънчев коментира не само сблъсъка от Евролигата, но и предстоящото откриване на новия стадион "Българска армия" на любимия му ЦСКА.

“Очаквам откриването на новия стадион с нетърпение, разбира се. Това е нашата свещена територия, нашия храм. Присъствал съм на много мачове преди това. С нетърпение чакам и с много респект към нашите собственици. Благодарим! Това сложно съоражение го направиха за 2-3 години”

Кънчев коментира и назначаването на Маркус Гиздол за главен треньор на ЦСКА:

“Не мога да кажа, че има супер голяма промяна, но няколко знаци са видни. Първото полувреме с ЦСКА 1948, целия мач с Монако… малко по-различен футбол. По-директен, по-агресивен, пресата е по-висока, подаванията са направо. Преди имаше разлика, когато ЦСКА държи топката и когато не я. Сега не ги усещам чак толкова”

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

“Утре мисля, че ЦСКА ще се справи много добре. Негостоприемен е теренът, но не може той да е определящ. Ще видим. Продължава да е интересно. С ЦСКА никога не е скучно. Последните 10-15 години е много интересно”

Вижте цялото интервю с Кънчев тук:

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