Ники Кънчев пред Sportal.bg: За “Армията” и гостуването на ЦСКА в Дания

Популярният телевизионен и радио водещ Ники Кънчев застана пред камерата на Sportal.bg минути преди баскетболния двубой между Апоел Тел Авив и Болоня в София. Кънчев коментира не само сблъсъка от Евролигата, но и предстоящото откриване на новия стадион "Българска армия" на любимия му ЦСКА.
“Очаквам откриването на новия стадион с нетърпение, разбира се. Това е нашата свещена територия, нашия храм. Присъствал съм на много мачове преди това. С нетърпение чакам и с много респект към нашите собственици. Благодарим! Това сложно съоражение го направиха за 2-3 години”
Кънчев коментира и назначаването на Маркус Гиздол за главен треньор на ЦСКА:
“Не мога да кажа, че има супер голяма промяна, но няколко знаци са видни. Първото полувреме с ЦСКА 1948, целия мач с Монако… малко по-различен футбол. По-директен, по-агресивен, пресата е по-висока, подаванията са направо. Преди имаше разлика, когато ЦСКА държи топката и когато не я. Сега не ги усещам чак толкова”
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“Утре мисля, че ЦСКА ще се справи много добре. Негостоприемен е теренът, но не може той да е определящ. Ще видим. Продължава да е интересно. С ЦСКА никога не е скучно. Последните 10-15 години е много интересно”
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