Доза смях пред камерата на Sportal.bg: Павлин Иванов определи кой какъв е в Балкан

Капитанът на националния отбор по баскетбол и играч на Балкан Павлин Иванов прие с усмивка предизвикателството на Sportal.bg и застана пред нашата камера, за да сложи роля на голяма част от своите съотборници в клубния си тим.

Той трябваше да определи кой е най-добрият певец, кой е най-добрият танцьор, кой се облича най-добре, кой закъснява най-често и още...и още. А какви етикети "лепна" на останалите баскетболисти от ботевградския тим, както и на себе си, можете да видите в нашето видео.

Припомняме ви, че Балкан продължава похода си в турнира ЕвроКъп, като само след няколко дни българският шампион ще посрещне тима на Манреса, чийто екип носи българският национал Йордан Минчев. Срещата е на 27 октомври (вторник) от 19:00 часа в "Арена Ботевград".

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Снимки: Sportal.bg