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Димитър Кисимов загуби драматично първия си мач на юношеския "Мастърс" в Китай

  • 21 окт 2026 | 15:20
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Димитър Кисимов загуби драматично първия си мач на юношеския "Мастърс" в Китай

Българската надежда в тениса Димитър Кисимов стартира с драматична загуба на юношеския “Мастърс” до 18 години в Чънду, Китай. Настоящият шампион на двойки от Откритото първенство на Австралия отстъпи пред австралиеца Тило Берман след два тайбрека - 6:7(0), 6:7(3), изпускайки аванс от 5:3 във втория сет.

Мачът продължи точно 1 час и 50 минути, като световният №3 при подрастващите Беркман демонстрира брутален сервис и наниза цели 21 аса.

Съперници на нашето момче в груповата фаза са още Кийтън Хенс (САЩ) и Винсент Райзах (Германия).

Кисимов пише история като четвъртия български тенисист, класирал се за финалите на осемте най-добри юноши в света. Преди него Адриан Андреев (2018 г.) и Илиян Радулов (2023 г.) достигнаха до третото място, а Александър Василев завърши осми през миналия сезон.

Китайското приключение на Димитър Кисимов не започна по най-добрия начин, след като багажът му бе изгубен по време на трансфера на летището в Истанбул и той трябваше да се справя в първите дни без личните си вещи.

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