Среща от Лига 1 бе преместена заради протестите във Франция

Домакинският мач на Тулуза срещу Троа от Лига 1 е преместен от събота за неделя по искане на местните власти, съобщиха от Френската професионална футболна лига.

През този месец Франция преживя едни от най-тежките безредици от години насам, при които хиляди хора бяха арестувани, а магазини - разграбени или повредени по време на протести срещу високите цени и влошаващото се качество на обществените услуги. Вследствие на протестите в Тулуза беше въведен вечерен час в някои части на града, който трябва да приключи в неделя.

Toulouse-Troyes : le match de Ligue 1 reporté à la demande de la préfecture ➡️ https://t.co/HnsAINZzhm https://t.co/Y3oizthmFB — Le Parisien | sport (@leparisiensport) October 21, 2026

"По искане на префектурата на департамент От-Гарон и след съгласуване с притежателя на тв правата, мачът между Тулуза и Троа се премества за неделя, 25 октомври“, се посочва в изявление на LFP.

В понеделник от Марсилия и Лил съобщиха, че официалните им магазини са били разграбени по време на безредиците.

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Снимки: Imago