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Новото поколение белгийски тенисисти се преклони пред Давид Гофен

  • 21 окт 2026 | 13:56
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Новото поколение белгийски тенисисти се преклони пред Давид Гофен

Белгийският тенисист Давид Гофен, който тази седмица в Брюксел участва в последния турнир в кариерата си, получи заслужено внимание от новото поколение тенисисти в страната си.

Давид Гофен стана първият белгиец, който влезе в Топ 10. Той е носител на шест титли на сингъл от АТР Тур, два пъти е финалист за Купа "Дейвис" и финалист на Финалите на АТР през 2017, когато загуби от Григор Димитров. По-късно днес той ще играе в Брюксел срещу щастливия губещ Реми Бартола от Швейцария.

"Давид направи големи неща за Белгия. Мечтаем заради него. Стигна до номер 7 в световния тенис, това е красиво. И го направи по специален начин. Той не е най-големият физически, не удря най-силно топката, но го направи по своя начин и се получи. Това ни показа, че винаги е възможно, ако даваш всичко. Може да бъде много горд с кариерата си и не трябва да има съжаление", каза 21-годишният Александър Блокс.

"Гледах документален филм за него през уикенда и си казах, че е тъжно, че си тръгва. От друга страна, беше толкова вдъхновяващ заради резултатите си, класирането, личността, пътя си. Супер е за белгийски тенис, ние израснахме с него. Това е специална седмица, ще бъде там в сряда, надявам се да не е последният му мач", каза и 27-годишният Зизу Бергс.

"Давид беше голям източник на вдъхновение. Минах през същия клуб, имали сме общи треньори. И двамата сме франкофони, така че той наистина ме е вдъхновявал, когато бях млад, накара ме да обичам спорта, да вярвам, че е възможно. Той беше седми в света, когато играеха най-добрите състезатели", смята Рафаел Колиньон.

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