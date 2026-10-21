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С поглед към бъдещето: БФС насърчава съчетаването на футбол и образование

  • 21 окт 2026 | 13:26
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С поглед към бъдещето: БФС насърчава съчетаването на футбол и образование

Българският футболен съюз проведе образователни срещи с участнички в регионалните селекции за девойки на възраст 14-15 години в Пловдив и Габрово, посветени на съчетаването на футбола и образованието. Инициативата е част от европейския проект EDU-DC и има за цел да помогне на младите състезателки да изграждат успешен път в спорта, като едновременно с това развиват знанията и уменията си извън терена.

Под темата "Двойна кариера - футбол и образование" срещите поставиха във фокус въпроси от ежедневието на всяка млада футболистка: как да организира времето си между тренировките и училището, как да се подготвя за мачове и изпити и към кого да се обърне, когато има нужда от подкрепа. Водещото послание бе, че образованието и личностното развитие могат да подпомагат спортните амбиции и да разширяват възможностите за бъдещето.

Програмата представи двойната кариера като цялостен подход към развитието на състезателките. Наред с футболната подготовка и обучението той обхваща грижата за здравето и възстановяването, изграждането на самостоятелност, финансовата грамотност, отношенията с околните и подготовката за бъдеща професионална реализация. Акцент бе поставен върху уменията за планиране, общуване и справяне с трудности, които имат приложение както в училище, така и в отбора.

Чрез интерактивни въпроси и практически казуси футболистките бяха насърчени да разпознават предизвикателствата пред себе си и да търсят решения. Сред разгледаните ситуации бе съчетаването на важен мач през уикенда с предстоящи контролни в началото на следващата седмица. Подготовката на реалистичен график, навременният разговор с учители и треньори и достатъчното време за почивка бяха представени като основа за по-добър баланс.

Специално внимание бе отделено на "отбора извън терена" - семейството, училището, клуба и специалистите, които подкрепят младите състезателки. Сътрудничеството между тях е съществено за създаването на среда, в която всяко момиче може да преследва футболните си цели и да продължава образованието си според своите потребности.

Като вдъхновяващи примери в презентацията бяха включени Надя Надим, която съчетава футболната си кариера с медицинско образование, и Силвия Радойска с опита ѝ като футболистка, треньор и преподавател. Техните истории показват как постоянството и стремежът към знания могат да отварят различни пътища за развитие.

Темата бе във фокуса и на международната конференция по проекта EDU-DC, проведена на "БайАрена" в Леверкузен. Форумът събра представители на футболни федерации и клубове, изследователи и експерти, които обмениха опит за подкрепата на младите играчи в спорта и образованието. Сред основните изводи бе необходимостта от индивидуален подход и общи усилия на треньори, училища и семейства.

БФС е партньор в EDU-DC - европейски проект, финансиран по програма "Еразъм+" и координиран от Кралския нидерландски футболен съюз. Чрез участието си футболната централа работи за прилагането на подходи, които подкрепят образованието и цялостното развитие на младите футболисти и футболистки. Срещите в Пловдив и Габрово пренасят тази работа непосредствено до състезателките още в ранните етапи на техния спортен път.

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