Реал Мадрид търси нова победа срещу разклатения РБ Лайпциг

В сряда вечер европейският гигант Реал Мадрид се изправя срещу германския РБ Лайпциг в двубой от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата ще се играе на легендарния стадион "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид с начален час 22:00 ч. Главен съдия на сблъсъка е румънецът Ищван Ковач. Залогът и за двата тима е голям: домакините се борят да запазят перфектния си актив от точки и позицията си в челото на класирането, докато гостите от Лайпциг се нуждаят спешно от точки, за да останат в играта за класиране напред след колебливия си старт.

Възпитаниците на Жозе Моуриньо се намират в чудесна серия. В Шампионската лига мадридчани стартираха с успех у дома срещу Интер с 2:1, а във втория си мач записаха драматична победа като гост срещу Рома с 4:3 след обрат в последните минути. В испанската Ла Лига Реал Мадрид заема третото място в класирането с 21 точки, като в последния си шампионатен двубой надделя убедително над Севиля с 4:1 на "Сантиаго Бернабеу", а преди това надви и Виляреал с 1:0.

РБ Лайпциг, воден от Мартин Демикелис, показва голяма амплитуда в представянето си от началото на кампанията. В Шампионската лига отборът стартира с тежка загуба с 1:4 при гостуването си на Комо, но след това изравни баланса си с домакинска победа с 1:0 над ПСВ Айндховен. В германската Бундеслига тимът заема петото място с 9 точки. В последния си шампионатен мач "червените бикове" претърпяха тежко поражение с 1:6 от Байерн (Мюнхен), въпреки че само кръг преди това бяха разгромили Айнтрахт (Франкфурт) с 6:0 у дома.

В последните 4 мача между двата отбора в Шампионската лига Реал Мадрид има леко предимство. Испанският гранд е записал 2 победи, РБ Лайпциг има 1 успех, а 1 среща е завършила наравно. През есента на 2022 година Реал спечели у дома с 2:0, а Лайпциг надделя на своя земя с 3:2. При следващата им среща през пролетта на 2024 година мадридчани спечелиха като гост с 1:0, а реваншът на "Сантиаго Бернабеу" приключи 1:1.

Нападателят на домакините Килиан Мбапе се намира в страхотна голова форма, като вече има 2 попадения в тазгодишното издание на Шампионската лига. От своя страна, РБ Лайпциг ще разчита на младата си звезда Антонио Нуса, който е сред най-активните състезатели на тима през този сезон. Главен съдия на двубоя отново е Ищван Ковач, който за шести път в кариерата си ще ръководи официален мач на Реал Мадрид в турнира.

За домакините от Реал Мадрид извън строя поради контузии са защитниците Раул Асенсио и Ферлан Менди, както и крилото Родриго. Добрата новина за Жозе Моуриньо е завръщането на Винисиус Жуниор, който пропусна мача със Севиля поради наказание и отново е на разположение.

В състава на РБ Лайпциг проблеми с контузии имат полузащитникът Асан Уедраого и нападателят Марк Гиу, които пропускат визитата в Мадрид.

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