Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Детройт с невероятен обрат срещу Бостън на старта на НБА

  • 21 окт 2026 | 00:53
  • 369
  • 0
Детройт с невероятен обрат срещу Бостън на старта на НБА

Първият мач за новия сезон в НБА вече е в историята. Детройт Пистънс надделя като домакин над Бостън Селтикс със 121:113.

"Буталата" направиха страхотен обрат, след като в един момент от мача изоставаха с 22 точки. "Келтите" обаче се сринаха в последната четвърт, която Детройт спечели с 39:25.

При 99:89 за Бостън в заключителния период Детройт направи серия от 23:0, което се оказа решаващо.

Кейд Кънингам и Джейлън Дюрън отбелязаха по 22 точки за Детройк, като Кънингам записа още 8 асистенции и 4 борби, докато Дюрън взе 9 борби. 21 точки добави Дънкан Робинсън, който вкара 5 тройки. Осар Томпсън постигна дабъл-дабъл с 11 точки, 11 борби и 5 асистенции.

Пол Джордж направи фантастичен дебют за Бостън с 38 точки, към които добави 5 борби, 3 асистенции и 5 откраднати топки. Ветеранът реализира цели 7 тройки от 12 опита.

Не беше на ниво обаче голямата звезда на Бостън Джейсън Тетъм, който отбеляза 13 точки при стрелба от игра 6/23 (0/7 от тройката), като все пак грабна 11 борби.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

  • 20 окт 2026 | 20:58
  • 9377
  • 19
Дясната ръка на Адам Силвър: НБА Европа ще стартира през 2027 година, независимо дали ще има споразумение с Евролигата

Дясната ръка на Адам Силвър: НБА Европа ще стартира през 2027 година, независимо дали ще има споразумение с Евролигата

  • 20 окт 2026 | 18:49
  • 928
  • 1
Рилски спортист с убедителен успех при гостуването си на Септември 97

Рилски спортист с убедителен успех при гостуването си на Септември 97

  • 20 окт 2026 | 18:07
  • 759
  • 0
Невероятният двойник на Стив Кър отново привлече вниманието, шокира треньора на Голдън Стейт

Невероятният двойник на Стив Кър отново привлече вниманието, шокира треньора на Голдън Стейт

  • 20 окт 2026 | 17:40
  • 1425
  • 0
Дончич: Аз съм лидер по свой собствен начин

Дончич: Аз съм лидер по свой собствен начин

  • 20 окт 2026 | 16:45
  • 985
  • 0
Новият сезон в НБА започва с рекорден брой чуждестранни играчи

Новият сезон в НБА започва с рекорден брой чуждестранни играчи

  • 20 окт 2026 | 16:36
  • 977
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нова много резултатна вечер с 40 гола в Шампионската лига

Нова много резултатна вечер с 40 гола в Шампионската лига

  • 20 окт 2026 | 23:55
  • 18870
  • 6
ПСЖ спря устрема на Барселона в голово шоу точно преди Ел Класико

ПСЖ спря устрема на Барселона в голово шоу точно преди Ел Класико

  • 20 окт 2026 | 23:56
  • 22805
  • 161
Ливърпул бе раздразнен, но след нов резултатен обрат запази стопроцентовия си актив в ШЛ

Ливърпул бе раздразнен, но след нов резултатен обрат запази стопроцентовия си актив в ШЛ

  • 20 окт 2026 | 23:53
  • 12960
  • 18
Фоудън се развилня в отсъствието на Холанд и изведе Ман Сити до мощна победа над АЕК

Фоудън се развилня в отсъствието на Холанд и изведе Ман Сити до мощна победа над АЕК

  • 20 окт 2026 | 23:51
  • 8971
  • 11
Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

  • 20 окт 2026 | 16:07
  • 22067
  • 32
Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

  • 20 окт 2026 | 20:58
  • 9377
  • 19