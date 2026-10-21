Детройт с невероятен обрат срещу Бостън на старта на НБА

Първият мач за новия сезон в НБА вече е в историята. Детройт Пистънс надделя като домакин над Бостън Селтикс със 121:113.
"Буталата" направиха страхотен обрат, след като в един момент от мача изоставаха с 22 точки. "Келтите" обаче се сринаха в последната четвърт, която Детройт спечели с 39:25.
При 99:89 за Бостън в заключителния период Детройт направи серия от 23:0, което се оказа решаващо.
Кейд Кънингам и Джейлън Дюрън отбелязаха по 22 точки за Детройк, като Кънингам записа още 8 асистенции и 4 борби, докато Дюрън взе 9 борби. 21 точки добави Дънкан Робинсън, който вкара 5 тройки. Осар Томпсън постигна дабъл-дабъл с 11 точки, 11 борби и 5 асистенции.
Пол Джордж направи фантастичен дебют за Бостън с 38 точки, към които добави 5 борби, 3 асистенции и 5 откраднати топки. Ветеранът реализира цели 7 тройки от 12 опита.
Не беше на ниво обаче голямата звезда на Бостън Джейсън Тетъм, който отбеляза 13 точки при стрелба от игра 6/23 (0/7 от тройката), като все пак грабна 11 борби.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages