Йордан Минчев и Манреса се разправиха с Рома

Йордан Минчев и Манреса постигнаха втора победа от началото на сезона в ЕвроКъп. В мач от четвъртия кръг в Група D, където се намира и българският шампион Балкан, испанският тим надигра като домакин Рома със 108:88 и заема пето място в класирането в групата с баланс 2-2. Италианският тим е шести, също с две победи и две поражения дотук.

Българският национал записа тази вечер 1 точка, 2 борби, 3 откраднати топки и 1 асистенция за 16:22 минути игра. Крилото опита само една стрелба от игра за три точки и бе 1/2 от линията за наказателни удари.

Манреса спечели мача благодарение на силни първа и последна части.

Уго Бенитес се развихри за Манреса с 24 точки, 7 асистенции и 5 борби за само 20:18 минути игра, а с 20 точки, 7 борби и 4 откарднати топки се отличи Ник Онгенда.

За Рома Нико Мениън записа 21 точки и 7 асистенции.

Следващия вторник Манреса ще гостува на Балкан.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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Снимки: Imago