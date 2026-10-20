Богдан Караичич: Горд съм как се борихме, но някои играчи не показаха чувствоза спешност

Старши треньорът на Балкан Богдан Караичич е горд с начина, по който играчите му са се борили срещу Лиеткабелис, но заяви, че някои от тях не са играли с необходимото чувство за спешност. Българският шампион загуби в Ботевград с 57:64 от литовския тим в двубой от турнира ЕвроКъп.

"Не успявахме да вкарваме, не успяхме да намерим ритъма си в нападение. В защита направихме това, за което се бяхме разбрали, но в нападение ни беше много трудно. Но преди всичко искам да поздравя Лиеткабелис и техния треньор. Те, особено той, в последните няколко години вършат много добра работа в изграждането на култура и на един устойчиво добър отбор в ЕвроКъп. Така че ние сме горди и поласкани да се съревноваваме с един толкова добър, толкова добре терниран отбор, в продължение на 40 минути. За съжаление, може би не ни достигнаха енергия и концентрация в някои моменти да обърнем мача в наша полза.

Трябва да се опитаме да намалим броя на търновърите.

Искаме да печелим. Ние сме тук, за да опитаме да побеждаваме. Горд съм с начина, по който се борихме, но в някои ситуации не започнахме мача достатъчно добре физически. Честно казано, някои играчи не показаха чувство за спешност, от което имаме нужда. Може и да ни липсват малко талант и опит, но чувството за спешност не бива да е под въпрос, както и интензитетът. Мисля, че някои играчи не го показаха и това ме кара да се чувствам по-разочарован от това дали сме победили или загубили", сподели сръбският специалист.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов