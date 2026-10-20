Константин Тошков: Не ни стигнаха малко сили, за да излезем победители

Гардът на Балкан Константин Тошков не скри разочарованието си от обидно малкото публика в "Арена Ботевград" за двубоя от ЕвроКъп с Лиеткабелис. Българският шампион изигра добър мач, но отстъпи пред литовския тим с 57:64.

"Смятам лично аз, че като че ли липсва спортната култура тук. Вече не го отдавам на това, че е вторник или делничен ден, или че билетите са скъпи. Не знам каква е причината. Преди години си спомняме всички как се пълнеше залата, дори в българското първенство, а тук идват отбори, които само сме си мечтали да видим, да се изправим срещу тях. Не мога да си го обясня, тъжно е, дори за самите нас, защото това е една подкрепа и със сигурност на отборите ще им е доста по-трудно, когато се изправят срещу нас, когато залата е пълна и атмосферата е по-различна.

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Но по никакъв начин не можем да ги обвиним (феновете - б.р.), ние сме професионалисти и това, че те са малко не бива по никакъв начин нас да ни разконцентрира или дори да се отпускаме. Както Сашо каза, в част от мача ние лимитирахме Лиеткабелис, дори поведохме, но като че ли не ни стигнаха малко сили, за да затворим мача и да излезем победители", сподели националът след края на срещата.

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Снимки: Владимир Иванов