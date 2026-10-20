Александър Стоименов: Косьо Тошков е машина, не знам дали някога съм играл с по-сърцат съотборник

Крилото на Балкан Александър Стоименов, който бе най-резултатният играч на тима със 17 точки при загубата с 57:64 от Лиеткабелис в мач от ЕвроКъп Ботевград, се изказа повече от ласкаво за съотборника си Константин Тошков. Стоименов също така пое отговорност за някои свои решения на паркета.

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"Отново показахме голяма борбеност в защита. Успяхме да лимитираме Лиеткабелис до по-малко от 70 точки, за което, разбира се, сме сдоволни. Не сме доволни от факта, че в нападение ние вкарахме 57 и аз поемам голяма отговорност за някои от лошите решения, взети в нападение, в ключови моменти. Но ще живея с изборите си и ще се опитам да се уча от тях и да съм по-добър следващия път. Като цяло смятам, че в нападение трябва да се опитаме да стигаме до по-високо процентови стрелби", коментира националът.

"Не омаловажавам подкрепата, която в момента получаваме от феновете, защото виждаме едни и същи хора, които идват и ни подкрепят с цяло гърло. Просто бих помолил хората да дойдат, да гледат, защото смятам, че ние имаме нелош продукт. Смятам, че можем да покажем, особено, когато всички са здрави, един много доста баскетбол", каза още Стоименов, говорейки по темета за полупразната и днес зала "Арена Ботевград".

"Косьо Тошков е машина. Не знам дали някога съм играл с по-сърцат съотборник. Ако на някого може да се разчита, че ще се хвърли абсолютно до смърт за победата, това е той. Мисля, че всички в отбора и около организацията усещат колко значи неговото присъствие за нас на терена. Неговата енергия е наистина заразна за всички в отбора", сподели още Стоименов след мача с литовците.

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Снимки: Владимир Иванов