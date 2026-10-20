Локо Пловдив загуби трилъра с Миконос

Локомотив Пловдив допусна поражение от тима на Миконос с 84:86 (16:14, 20:21, 24:25, 24:26) като гост в Гърция в мач от третия кръг от Група Н на турнира ФИБА Къп. Загубата бе втора за българския отбор, докато гръцкият състав записа трети пореден успех в групата.

Пловдивчани започнаха добре и държаха инициативата през по-голяма част от първото полувреме. Домакините успяха за кратко да излязат напред в средата на втората четвърт, но Локомотив си върна водачеството и на почивката имаше точка аванс - 36:35.

Отборът на Миконос стигна до обрат в хода на третия период и дръпна със 7 точки при 52:45, но пловдивчани намалиха изоставането си и изравниха за 60:60 след 30 минути игра. В последната част Локомотив Пловдив пак поведе и на три пъти вдигна разликата до 6 точки, последно при 75:69, след точни наказателни удари на Девърл Рамзи при оставащи в двубоя малко повече от три минути. Със силна серия гръцкият тим отново осъществи обрат, повеждайки със 77:76. Впоследствие Рамзи отбеляза тройка, с която направи резултата 79:77 в полза на Локомотив, но Миконос отново взе аванс при 82:79 по-малко от минута преди края и повече не изпусна водачеството.

Девърл Рамзи бе най-полезен за българския вицешампион с 29 точки, 5 борби и 12 асистенции, докато Айзея Томпсън се включи с 18 точки и 5 борби.

Джърмейн Лав реализира 25 точки за Миконос, добавяйки и 5 асистенции, а 14 точки и 8 борби записа Илайджа Чайлдс.

Локомотив Пловдив посреща Политехника в мач от Sesame Национална баскетболна лига на 24 октомври, а четири дни по-късно ще бъде домакин на швейцарския Фрибур Олимпик в турнира ФИБА Къп.

Снимка: ФИБА Къп

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