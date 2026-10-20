Невероятният двойник на Стив Кър отново привлече вниманието, шокира треньора на Голдън Стейт

Двойникът на Стив Кър, който придоби огромна популярност в интернет преди повече от две години заради поразителната си прилика със старши треньора на Голдън Стейт Уориърс, отново се озова в центъра на вниманието в света на НБА. Видеоклип с него от мача срещу Лос Анджелис Лейкърс в Лас Вегас бързо обиколи социалната мрежа Х.

Въпреки че това не се случва за първи път, самият Стив Кър изглеждаше така, сякаш не може да повярва на очите си.

Steve Kerr was visibly confused seeing a complete doppelgänger of himself at a game 😭 https://t.co/9KvZTLFylj — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) October 17, 2026

Копието на специалиста всъщност носи същото първо име — Стив Джилис. Той живее в Лас Вегас, където преподава английски език в гимназията „Бишъп Горман“ и е съосновател и директор на волейболната академия „Съмърлин“. Самоличността му беше разкрита от местното издание „Лас Вегас Ревю-Джърнъл“ през март 2024 г., след като за пръв път се превърна във вайръл сензация по време на срещата между Уориърс и Сан Антонио Спърс в Сан Франциско.

There's a Steve Kerr lookalike in the building tonight 😳😅 https://t.co/S9SsRPuWcr — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 10, 2024

Появата на Джилис на трибуните в зала „Т-Мобайл Арена“ във вторник вечер не бе изненада, имайки предвид, че неговият „близнак“ гостуваше в родния му град.

Двама мъже с името Стив и с почти абсолютно еднакви лица — макар единият да е избрал волейбола пред баскетбола, е видно, че и двамата хранят силни симпатии към Уориърс.

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Снимки: Gettyimages