Невероятният двойник на Стив Кър отново привлече вниманието, шокира треньора на Голдън Стейт

Двойникът на Стив Кър, който придоби огромна популярност в интернет преди повече от две години заради поразителната си прилика със старши треньора на Голдън Стейт Уориърс, отново се озова в центъра на вниманието в света на НБА. Видеоклип с него от мача срещу Лос Анджелис Лейкърс в Лас Вегас бързо обиколи социалната мрежа Х.
Въпреки че това не се случва за първи път, самият Стив Кър изглеждаше така, сякаш не може да повярва на очите си.
Копието на специалиста всъщност носи същото първо име — Стив Джилис. Той живее в Лас Вегас, където преподава английски език в гимназията „Бишъп Горман“ и е съосновател и директор на волейболната академия „Съмърлин“. Самоличността му беше разкрита от местното издание „Лас Вегас Ревю-Джърнъл“ през март 2024 г., след като за пръв път се превърна във вайръл сензация по време на срещата между Уориърс и Сан Антонио Спърс в Сан Франциско.
Появата на Джилис на трибуните в зала „Т-Мобайл Арена“ във вторник вечер не бе изненада, имайки предвид, че неговият „близнак“ гостуваше в родния му град.
Двама мъже с името Стив и с почти абсолютно еднакви лица — макар единият да е избрал волейбола пред баскетбола, е видно, че и двамата хранят силни симпатии към Уориърс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages