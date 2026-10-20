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Гимнастиците ни спечелиха четири трофея в генералното класиране на Световната чалъндж купа

  • 20 окт 2026 | 15:32
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Гимнастиците ни спечелиха четири трофея в генералното класиране на Световната чалъндж купа

Даниел Трифонов, Димитър Димитров и Йордан Александров спечелиха четири трофея в генералното класиране на Световната чалъндж купа за 2026 година.

Наградите на националите бяха връчени по време на световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам от Андрю Томбс, президент на Техническия комитет по спортна гимнастика за мъже към Международната федерация по гимнастика (FIG).

Даниел Трифонов завърши сезона с два трофея – на прескок и на висилка. Състезателят на Левски-Спартак, с личен треньор Илия Янев, спечели златните отличия на прескок в Ташкент (Узбекистан) и Сомбатхей (Унгария), а във Варна се нареди на второ място.

На висилка Трифонов триумфира пред родна публика на Световната купа във Варна, а в Ташкент извоюва бронзово отличие.

Йордан Александров оглави генералното класиране на успоредка след златните медали в Ташкент и Сомбатхей.

Димитър Димитров, който се подготвя под ръководството на Милко Танкушев, спечели трофея на земя след златното отличие в Унгария и сребърните медали в Ташкент и Сомбатхей.

В петте кръга от веригата – във Варна, Ташкент, Копер, Сомбатхей и Париж, българските гимнастици спечелиха общо 12 медала: седем златни, четири сребърни и един бронзов.

Сред призьорите в отделните кръгове бяха още Давид Иванов, който спечели злато на кон с гривни във Варна, и Йоан Иванов със сребро на успоредка в морската ни столица.

Раян Радков триумфира на кон с гривни в Ташкент, където Димитър Димитров извоюва сребърен медал на зем

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