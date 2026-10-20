Физически проблем спря Иван Иванов във Флоренция

Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов отпадна на старта на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Варненецът, който на 30 октомври ще навърши 18 години, се отказа при резултат 3:6, 0:3 срещу "щастливия губещ" от квалификациите Исан Алмасан Валиенте след 52 минути игра.

Иванов беше равностоен на опонента си до 3:4 в първия сет, но след това загуби пет поредни гейма и се оттегли от срещата заради физически проблем.

Medical time out for Ivan Ivanov Treatment on leg / back Ivanov to serve next at 0-3 down vs Izan Almazan Valiente in set 2 https://t.co/hRWsHrTm2X — edgeAI (@edgeAIapp) October 20, 2026

По-късно днес друг национал - Янаки Милев, който премина през пресявките, ще играе в първия кръг срещу представителя на домакините Лорецно Джустино.

Милев ще участва и в надпреварата на двойки заедно със сънародника си Радослав Шандаров.

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