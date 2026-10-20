Стеф Къри се контузи на тренировка, но Стив Кър успокои феновете

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри се чувства добре, след като усука десния си глезен по време на открита за привържениците тренировка в неделя. Опитният гард напусна паркета в зала „Чейс Сентър“ с накуцване след ситуация без директно съприкосновение със съотборник.

В понеделник 38-годишният баскетболист взе участие в тренировъчните занимания на "воините", а старши треньорът Стив Кър заяви, че ветеранът е здрав

"Той сподели, че е добре“, лаконичен бе Кър непосредствено след заниманието в Сан Франциско.

За Уориърс официалният старт на редовния сезон в НБА предстои в сряда с гостуване на Лос Анджелис Лейкърс.

През миналия месец Стеф Къри подписа двугодишно удължаване на контракта си на стойност 116 милиона долара, приемайки възнаграждение с 20 милиона по-ниско от максимално допустимото. Лидерът на тима навлиза в своя 18-и сезон в асоциацията и категорично заявява желанието си да приключи професионалния си път с екипа на Голдън Стейт.

През изминалата кампания той се отчете със средно 26,6 точки, 4,7 асистенции, 3,6 борби и 1,1 откраднати топки на мач, но бе ограничен до едва 43 участия заради контузии. Проблем с дясното коляно го извади от игра за 27 поредни срещи и повече от два месеца в решителната фаза, а Уориърс пропуснаха плейофите след загуба от Финикс в плей-ин турнира.

Преди старта на кампанията "воините" са без няколко основни фигури в лицето на титулярните крила Джими Бътлър и Моузес Мууди, докато центърът Кристапс Порзингис ще отсъства за неопределен период заради здравословен проблем. Титулярният гард Брандън Поджемски пропусна тренировката в понеделник заради проблем в кръста и е под въпрос за откриващия двубой срещу "езерняците".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google