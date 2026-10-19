Джовани Симеоне вдъхнови Торино за класическа победа над Парма

Торино постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Парма в среща от 7-ия кръг на италианската Серия А. Джовани Симеоне изигра ключова роля за успеха на „биковете“, отбелязвайки два красиви гола в 4-тата и 69-ата минута, като имаше основен принос и за третото попадение, дело на Че Адамс (24′). Така "биковете" записаха втора поредна победа на сметката си и продължават да се изкачват в класирането.

Торино откри резултата още в 4-тата минута, когато Рафик Белгали центрира отдясно, а Джовани Симеоне засече топката от воле и я изпрати в мрежата.

В 24-тата минута гостите удвоиха преднината си. Симеоне отправи удар, който рикошира в защитник на Парма, а топката стигна до Че Адамс. Шотландецът я насочи с глава във вратата от близко разстояние. Първоначално имаше съмнения за засада, но след проверка с ВАР попадението бе зачетено.

В 69-ата минута Симеоне отбеляза втория си гол в мача по впечатляващ начин. Аржентинецът напредна през центъра и с мощен удар от над 25 метра не остави шансове на вратаря, правейки резултата 3:0.

Парма можеше да стигне поне до почетно попадение в 81-вата минута, когато Матия Фриган изпрати топката в мрежата. Голът обаче бе отменен след намесата на ВАР заради засада.

С победата Торино събра 10 точки и се изкачи на 10-ото място в класирането на Серия А. Парма пък остана с 4 точки и заема предпоследната 19-а позиция.

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Снимки: Gettyimages