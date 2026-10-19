Монца разпиля Каляри, българите отново не играха

Монца записа втората си победа през сезона и разби Каляри с убедителното 4:0 в предпоследния мач от 7-ия кръг на Серия А. Нови два гола за тима от Ломбардия отбеляза новопривлеченият португалец Густаво Варела (47’, 79’), който вече има цели шест попадения през кампанията и се изравни на второто място по отбелязани попадения в първенството с Донийл Мален от Рома. Българите в двата отбора - съответно бранителят Валентин Антов и стражът Иван Сулев, отново попаднаха в групите на тимовете си, но пак не записаха минути.

Така новакът Монца се изкачи в класирането до временната 13-а позиция със 7 точки. Каляри пък записа първа загуба в последните пет срещи и остава на 7-о място с 13 пункта.

Каляри започна по-активно двубоя и имаше отличен шанс да открие резултата в 20-ата минута, когато Мбала Нзола излезе сам срещу стража на домакините Ноел Тьорнквист, но шведът успя да спаси сигурния гол. От този пропуск мачът тръгна в съвсем друга посока и Монца се възползва по най-добрия начин в 40-ата минута. Дани Мота на свой ред изведе бранителя Еди Куадио и той, останал очи в очи с вратаря на Каляри Елия Каприле, не сгреши за 1:0.

В самото начало на втората част домакините удвоиха аванса си. Маня Фое Ондоа влезе в ролята на асистент, като намери в наказателното поле нападателя Густаво Варела, който с много точен и плътен изстрел намери мрежата на Каприле - 2:0 за Монца. Това бе пети гол в кампанията за португалеца.

1 - Gustavo #Varela (doppiette contro Sassuolo e Cagliari) è diventato il primo calciatore a realizzare più di una marcatura multipla con la maglia del Monza in #SerieA. Pimpante. #MonzaCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 19, 2026

Интригата в срещата окончателно приключи в 66-ата минута. Този път пък Варела влезе в ролята на асистент и изведе прекрасно младия англичанин Джей Робинсън, взех от Саутхамптън през лятото, който с лекота преодоля стража на сардинци за трети път - 3:0. Шест минути по-късно преднината на Монца можеше да стане още по-голяма, но параболичният удар на резервата Андреа Колпани срещна страничната греда.

В крайна сметка четвъртият гол за домакините стана факт в 79-ата минута. След поредното добро извеждащо подаване Робинсън се озова в чиста позиция и стреля, а топката пак срещна гредата. Густаво Варела обаче бе най-съобразителен и с добавка вкара втория си гол в мача и общо четвърти за отбора си в двубоя - 4:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago