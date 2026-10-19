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Рибакина: Най-важното е да завърша на първо място в ранглистата

  • 19 окт 2026 | 19:11
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Рибакина: Най-важното е да завърша на първо място в ранглистата

Номер едно в света Елена Рибакина обяви основната си цел за края на сезон 2026. Казахстанската тенисистка направи съобщението преди началото на турнира WTA 500 в Нингбо.

“Най-важното за мен е да завърша сезона на първо място в световната ранглиста. Трябва да се опитам да дам всичко от себе си през оставащите няколко седмици, защото въпреки успеха ми, сезонът беше много дълъг. В момента съм фокусирана върху здравето си и се опитвам да управлявам всичко, свързано с физическата подготовка“, цитира Punto de Break думите на Рибакина.

Тя оглави ранглистата на WTA през септември, след като спечели Откритото първенство на САЩ. Тя ликува и на друг турнир от Големия шлем тази година – “Аустрелиън Оупън“.

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