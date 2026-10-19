Сашо Станков: В Китай мислеха Божинов за Марадона

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Бившият треньор на ЦСКА, Локомотив (Пловдив) и Черно море Александър Станков гостува в подкаста "Код Спорт", където разказа куп интересни истории от времето си начело на трите клуба, както и от периода си в Китай.

Специалистът разкри как е работил с Валери Божинов в Китай и какъв бизнес е развъртяла тогавашната сръбска приятелка на Божигол в Гуанджоу.

За срещите си с Васил Божков и Илия Павлов, за работата и спомените с великия Димитър Пенев, за уроците от Отмар Хицфелд и Карло Анчелоти и още любопитни истории от Китай и манастира Шаолин – гледайте в целия епизод.

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