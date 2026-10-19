Пет отбора продължават с пълен актив в Sesame НБЛ след края на втория кръг

Пет отбора продължават с пълен актив след 2 кръг в Sesame Национална Баскетболна Лига. Това са Рилски спортист, Балкан, Черно море Навибулгар, Миньор 2015 и Локомотив Пловдив, които постигнаха нови победи в края на миналата седмица. С успехи се поздравиха още Шумен и Спартак Плевен.

В първия мач от кръга в Sesame НБЛ Балкан добави още една победа в актива си този сезон. На свой терен ботевградчани надиграха Левски със 101:83. За шампионите Александър Стоименов регистрира 25 точки и 5 асистенции. Дейвид Оквера се отчете със 17. Константин Тошков (6 асистенции) и Улрих Чомче (9 борби) вкараха по 14 точки. Мартин Ангелов навъртя на сметката на Левски 39 точки, включително 7 тройки, плюс 6 асистенции. Седариан Рейнс имаше 17 и 8 борби. Даниел Хинков остави на сметката си 14 точки и 9 борби.

Шумен постигна първи успех в шампионата през 2026/2027. Селекцията на Росен Барчовски надви Ботев Враца с 87:84 пред своите фенове в “Арена Шумен”. За “жълто-зелените” Зауди Джаксън даде тон с 36 точки, като бе 11/14 от фаул линията, плюс 5 асистенции. Костадин Лазаров се отчете със 17 и 9 борби. Владислав Станев завърши с 13 точки и 9 борби. Маркайлън Фрийман бе най-резултатен за Ботев 2012 Враца с 23 точки, 5 борби и 11 асистенции. Дейвид Хоутън отбеляза 20 и 6 борби. Марк Воденичарски се разписа с 10 точки.

Локомотив Пловдив издържа на натиска на Берое Стара Загора и след продължение победи с 98:95 при визитата си в зала “Общинска”. Джомару Браун наниза 36 точки за сребърните медалисти от миналия шампионат. Девърл Рамзи го последва с 29, 5 борби и 6 асистенции. От другата страна Джордан Ролс завърши с 20 точки и 6 асистенции. Със същия точков актив в съблекалнята се прибра и Милен Захариев, който грабна и 10 борби. Патрик Емилиен се оттегли с 15 точки, 8 борби и 6 асистенции.

В съботната вечер Рилски спортист регистрира 2-0 в мъжкия елит през 2026/2027, след като се наложи над ЦСКА със 114:76 у дома. За самоковци Христо Бъчков поведе колоната с 15 точки и 8 борби. Мартин Йорданов и Красимир Петров се отчетоха с по 14. Александър Александров отбеляза 17 точки за столичани. Георги Димов и Иван Димитров (8 борби) записаха по 12.

Миньор 2015 си тръгна с успех от гостуването в Пловдив след драматичното 96:93 срещу Ботев Академик. Игор Кесар бе моторът за перничани с 28 точки и 10 борби. Георги Боянов завърши с 22 и 6 борби. Джеремайн Хед се отчете с 18 точки и 9 асистенции. За пловдивчани Шон Муур бе най-добър с 24 точки. Николай Михайлов допълни сметката със 17 и 8 борби. Васил Бачев приключи с 13 точки.

Спартак Плевен откри актива си с победи в Sesame НБЛ през този сезон, след като подчини новака Политехника със 102:71 като гости. Това бе първи домакински мач за тима от Дупница в първенството. Александър Матушев поведе колоната на реализаторите за “синьо-белите” с 31 точки и 8 борби. Тре Уилямс имаше 17 и 7 борби. Херман Уостър бе близо до трипъл-дабъл - 12 точки, 8 борби и 10 асистенции. Васил Попов бе най-добър за Политехника с 15 точки. Ландън Гласпър се отчете с 13. Филип Божкович отбеляза 12 точки.

В последния мач от 2 кръг в Sesame НБЛ Черно море Навибулгар победи Ямбол с 87:61 за 2-0 от началото на сезона. За варненци, които се завърнаха в Двореца на културата и спорта, Реми Абел се разписа с 22 точки. Къртис Джоунс финишира с 18. Николай Стоянов и Дайшон Бърк допринесоха с по 11 точки. Джейлан Уънг бе най-резултатен за ямболии с 14 точки и 7 борби. Берк Мехмед се отчете с 12. Кристофър Харди-Тейлър остана с 10 точки и 5 асистенции.

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