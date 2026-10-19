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Ето кой спечели MVP на втория кръг от Sesame НБЛ

  • 19 окт 2026 | 16:34
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Ето кой спечели MVP на втория кръг от Sesame НБЛ

Баскетболистът на Шумен Зауди Джаксън беше избран за най-полезен играч на втория кръг в Sesame Национална баскетболна лига след впечатляващото си представяне срещу Ботев Враца.

Американецът изигра страхотен мач, в който наниза 36 точки, добави 5 асистенции и завърши с коефициент на полезно действие от 41. Джаксън беше основното оръжие на шуменци в нападение, като съчета високата резултатност с умението да създава възможности за своите съотборници.

Със своето представяне гардът се открои сред най-добрите индивидуално в кръга и заслужено получи признанието за MVP. Неговата продукция беше сред водещите акценти в двубоя и затвърди значението му за състава на Шумен в Sesame НБЛ.

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