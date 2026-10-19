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Янаки Милев се класира за основната схема във Флоренция

  • 19 окт 2026 | 15:25
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Янаки Милев се класира за основната схема във Флоренция

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев преодоля квалификациите и се класира за основната схема на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният пловдивчанин записа втори пореден успех в пресявките, надигравайки Максимъс Джоунс (Тайланд) със 7:5, 6:3 за час и 35 минути.

Милев изостана с 2:4 в първия сет, върна пробива и при 6:5 отново осъществи брейк, след който поведе в общия резултат. В началото на втората част българинът навакса пробив пасив, а впоследствие реализира ключов брейк за 5:3, който му беше достатъчен за крайната победа.

С този успех Милев заработи 3 точки за ранглистата на АТР, в която през тази седмица заема 535-ото място, както и 570 евро от наградния фонд на надпреварата.

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки със сънародника си Радослав Шандаров, като те ще стартират срещу италианците Енрико Дала Вале и Аугусто Вирджили.

Директно от основната схема ще започне друг национал - Иван Иванов, който ще играе срещу представителя на домакините Енрико Дала Вале.

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