Кейсън Уолъс подписа нов договор с Оклахома

Гардът на Оклахома Сити Тъндър Кейсън Уолъс е подписал нов договор, съобщи ESPN.

Според изданието сделката е за пет години и на стойност 139 милиона долара. Новият договор влиза в сила от лятото на 2027 година.

Уолъс бе избран под номер 10 в драфта на Националната баскетболна асоциация през 2023 година и бързо се открои с играта си в защита. През сезон 2025/26 той избран във втория отбор на "Най-добрите защитници", след като завърши като лидер по откраднати топки. През новата кампания се очаква той да бъде и титуляр в редиците на Оклахома, тъй като до момента бе използван предимно от пейката.

През изминалия сезон Уолъс записа показатели от 8,6 точки средно на мача при стрелба 35,6 процента от тройката.

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