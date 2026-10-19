Боби Чарлтън и компания пленени от Варна преди 43 години

На днешния ден, 19 октомври 1983 година, преди 43 години, Спартак играе срещу Манчестър Юнайтед в паметен 1/8-финал за КНК на стадион „Юрий Гагарин“. Срещата закономерно завършва с 2:1 в полза на прочутите гости, за които играят световни звезди от ранга на Брайън Робсън, Лу Макари, Норман Уайтсайд, Рей Уилкинс, Кевин Моран…

И тук е мястото да си спомним за визитата в морската столица по това време на един от най-великите футболни артисти на планетата – Боби Чарлтън. Закрилян от Бог, той оцелява в най-зловещата катастрофа в историята на футбола – тази в Мюнхен през 1958 година. В нея загиват много талантливи играчи от Острова, сред които и перлата Дънкан Едуардс – детето чудо, едно от „бебетата на Мат Бъзби“.

Със 766 мача и 253 гола за Юнайтед Чарлтън печели куп индивидуални и отборни отличия, сред които шампионска титла с „червените дяволи“, КЕШ и световна титла с „трите лъва“. Той е големият голмайстор на Англия със 106 мача и 49 гола.

Още по-интересен е фактът, че след края на блестящата си кариера прави международен дебют като футболен коментатор за най-известната британска телевизия по това време – BBC One, а първата му визита е именно за мача във Варна между Спартак и Манчестър Юнайтед.

По това време „червените дяволи“ са носители на Купата на Англия и „Чарити шийлд“, а техният треньор Рон Аткинсън дава обширно интервю на „Олд Трафорд“ пред британските медии ден преди реванша, заявявайки:

„Спечелихме във Варна, но подходихме със самочувствие, за да вземем комфортен аванс. Шегувахме се преди първия мач, че всичко, което знаем за града на Черно море и за отбора на Спартак, е, че в хотела ще имаме вътрешен и външен басейн. Неочаквано бяхме посрещнати и впечатлени от топлия прием на официалните лица от клуба, както и от местните фенове. Мога да кажа, че това е най-сърдечният прием, на който сме се радвали извън пределите на страната ни до този момент.

За разлика от първия мач срещу Дукла Прага, с нас пътуваше и Боби Чарлтън – за първи път в качеството си на телевизионен коментатор. Докато се разхождахме в курортния комплекс на хотела, местните хора проявяваха голям интерес. Ловците на автографи преследваха най-много не някоя от нашите звезди, а мистър Чарлтън – от брега на морето чак до хотела. И всеки го аплодираше. А той кимваше с глава, махаше с ръка и леко се усмихваше. Беше невероятно преживяване за всички нас.“

Гостите са настанени в реномирания шведски хотел в курорта „Дружба“ (днес „Св. св. Константин и Елена“). Озеленените алеи и морският бриз впечатляват британците. Освен Боби Чарлтън, делегацията им включва заместник-председателя на клуба Майкъл Еделстън и секретаря Лесли Олив.

Друг интересен факт е, че от суеверие гостите пристигат със свой готвач и хранителни продукти от Острова, а менюто им включва телешко бонфиле и бобена салата.

Авторът на гола за варненци Румен Димов си спомни пред Sportal за една интересна случка:

„Ден преди мача на „Юрий Гагарин“ бяхме отседнали на лагер в комплекса „Ален мак“, разположен между „Дружба“ и „Златни пясъци“. Същата вечер извършихме „бягство“. Аз, Краси Зафиров, Живко Господинов, Асен Михайлов, Ради Радомиров, Стефчо Найденов и Пламен Христов тръгнахме с кола към „Дружба“ с надеждата да се срещнем с Боби Чарлтън или с някоя от тогавашните звезди на отбора.

Влязохме във фоайето на хотела. Спомням си, че пихме по кола и кафе на бара… В този момент идва най-големият зевзек и шоумен – Пламен Христов, който беше изчезнал за малко. Той вече не се състезаваше, но беше на всяка манджа мерудия, както се казва. Идва при нас и ни казва: „Айде бе, калпазани, не сте дошли да си правите кефа! Уредил съм ви среща с Боби Чарлтън в боулинг залата.“

С голямо нетърпение влизаме… А Чарлтън, с усмивка на лице, се ръкува с всеки един от нас и ни пожела професионални успехи. Това ни зареди с положителна енергия и ни донесе страхотно преживяване.“

Преди мача реванш, завършил с 2:0 в полза на англичаните, президентът на Юнайтед Мартин Едуардс – най-дълго управлявалият ръководител в историята на клуба – изпраща саморъчно написано писмо с почести и благодарности до ръководството на варненци.

Ответната визита на делегацията на Спартак в Манчестър също се превръща в невероятно преживяване. Тя включва посещения на забележителностите на града и на прочутия музей на „Олд Трафорд“.

Музеят продължава да пази флагчето, подарено от ръководството на Спартак, а Варна – спомена за един от най-забележителните футболни артисти на планетата, Боби Чарлтън.

Пламен Трендафилов

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