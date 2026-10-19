Григор Димитров прогресира, нов рекорд за Иван Иванов

Първата ракета на България Григор Димитров бележи прогрес в обновената световна ранглиста на ATP, изкачвайки се с четири позиции до №123 с актив от 472 точки.

35-годишният хасковлия обаче далеч не е единственият наш тенисист, който подобрява класирането си тази седмица. Правят го всички родни играчи в топ 1000.

Пьотр Нестеров напредва с 19 места и вече заема №279, а Димитър Кузманов се изкачва със седем позиции до №360.

В същото време юношеският шампион на “Уимбълдън” и US Open за 2025 година Иван Иванов постига нов личен рекорд, скачайки с 37 места до №457.

Янаки Милев печели 84 позиции и достига №535.

Джордж Лазаров е най-прогресиращият български играч тази седмица – той записва скок от 167 места и вече е под №721.

Раздвижване има и в челната десетка. Даниил Медведев и Флавио Коболи изпревариха Феликс Оже-Алиасим, изкачвайки се съответно на пета и шеста позиция. С по едно място нагоре са Алекс де Минор, Франсис Тиафо и Артур Фис. Тяхното изкачване се отрази негативно на Новак Джокович, който загуби четири места и вече е 12-ти. Шампионът в Шанхай Алехандро Давидович Фокина се изкачва с 13 места и достигна рекордния за кариерата си номер 13 в официалната ранглиста.

На върха все още е Яник Синер, но той ще бъде изместен от Александър Зверев в началото на ноември. Трети е Карлос Алкарас, а четвърти Бен Шелтън.

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