Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Григор Димитров прогресира, нов рекорд за Иван Иванов

  • 19 окт 2026 | 09:34
  • 1803
  • 2
Григор Димитров прогресира, нов рекорд за Иван Иванов

Първата ракета на България Григор Димитров бележи прогрес в обновената световна ранглиста на ATP, изкачвайки се с четири позиции до №123 с актив от 472 точки.

35-годишният хасковлия обаче далеч не е единственият наш тенисист, който подобрява класирането си тази седмица. Правят го всички родни играчи в топ 1000.

Пьотр Нестеров напредва с 19 места и вече заема №279, а Димитър Кузманов се изкачва със седем позиции до №360.

В същото време юношеският шампион на “Уимбълдън” и US Open за 2025 година Иван Иванов постига нов личен рекорд, скачайки с 37 места до №457.

Янаки Милев печели 84 позиции и достига №535.

Джордж Лазаров е най-прогресиращият български играч тази седмица – той записва скок от 167 места и вече е под №721.

Раздвижване има и в челната десетка. Даниил Медведев и Флавио Коболи изпревариха Феликс Оже-Алиасим, изкачвайки се съответно на пета и шеста позиция. С по едно място нагоре са Алекс де Минор, Франсис Тиафо и Артур Фис. Тяхното изкачване се отрази негативно на Новак Джокович, който загуби четири места и вече е 12-ти. Шампионът в Шанхай Алехандро Давидович Фокина се изкачва с 13 места и достигна рекордния за кариерата си номер 13 в официалната ранглиста.

На върха все още е Яник Синер, но той ще бъде изместен от Александър Зверев в началото на ноември. Трети е Карлос Алкарас, а четвърти Бен Шелтън.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Победа в квалификациите за Янаки Милев в Италия

Победа в квалификациите за Янаки Милев в Италия

  • 18 окт 2026 | 20:33
  • 861
  • 0
Фантастичната седмица за Хвалинска завърши с титла

Фантастичната седмица за Хвалинска завърши с титла

  • 18 окт 2026 | 16:43
  • 1301
  • 0
Свитолина се класира за Финалите на WTA след отпадането на Швьонтек в Ухан

Свитолина се класира за Финалите на WTA след отпадането на Швьонтек в Ухан

  • 18 окт 2026 | 15:19
  • 2187
  • 0
Кралят на обратите стигна и до титлата в Шанхай

Кралят на обратите стигна и до титлата в Шанхай

  • 18 окт 2026 | 14:21
  • 5362
  • 1
Зверев надминал собствените си очаквания в Шанхай

Зверев надминал собствените си очаквания в Шанхай

  • 18 окт 2026 | 11:30
  • 1590
  • 0
Мартин Бонев е шампион на сингъл, a Дамян Аврамовски и Момчил Марков спечелиха титлата на двойки в Пазарджик

Мартин Бонев е шампион на сингъл, a Дамян Аврамовски и Момчил Марков спечелиха титлата на двойки в Пазарджик

  • 17 окт 2026 | 21:18
  • 870
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Двама национали гостуват на Sportal.bg

Двама национали гостуват на Sportal.bg

  • 19 окт 2026 | 10:47
  • 110
  • 0
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 1101
  • 0
Последни два мача за Купата

Последни два мача за Купата

  • 19 окт 2026 | 09:00
  • 74050
  • 16
Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
  • 32483
  • 35
Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма

Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма

  • 19 окт 2026 | 00:03
  • 29373
  • 108
Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

  • 18 окт 2026 | 23:38
  • 29333
  • 21