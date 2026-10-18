Париж ФК надви Рен в голов спектакъл

Париж ФК постигна зрелищна победа с 4:3 на свой терен срещу Рен и се изкачи на второ място в класирането на Лига 1 с 14 точки. Със същия актив са още Пари Сен Жермен, Лил и Монако.

Максим Лопес се отличи с два гола за столичани преди почивката, а между тях Естебан Льопол беше точен за гостите. Той изравни в 74-тата минута с точно изпълнение на дузпа, но домакините отново поведоха след попадение на Ласин Синайоко само 120 секунди след това.

Рен успя да се добере до равенството чрез още едно попадение на Естебан Льопол от дузпа. Нападателят на "червено-черните" оформи хеттрика си, но в седмата минута на допълнителното време нов 11-метров наказателен удар, изпълнен точно от Синайоко, осигури успеха в полза на Париж ФК.

Поражението попречи на Рен да оглави класирането. Тимът от Бретан е на пето място с 13 пункта.

Оксер се наложи с 3:1 при гостуването си на Льо Авър, а с два гола във всяко от полувремената се отличи Дани Намасо.

Марсилия разгроми с 5:2 като гост Анже и вече е на 9-о място в подреждането.

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