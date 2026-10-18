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Леверкузен обърна и нанесе първа загуба на Фрайбург, Шик с историческо постижение

  • 18 окт 2026 | 18:40
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Леверкузен обърна и нанесе първа загуба на Фрайбург, Шик с историческо постижение

Байер (Леверкузен) записа третата си поредна победа в Бундеслигата, след като в мач от 6-тия кръг постигна пълен обрат и спечели с 2:1 срещу Фрайбург за първата загуба през сезона на гостите. Ибрахим Маза се отличи с попадение (19’) и асистира за дежурния гол на Патрик Шик (76’). Чехът се превърна в първия играч в историята на Леверкузен, който се разписва във всеки един от първите шест мача на тима в първенството. Преди това националът Дери Шерхант бе открил за Фрайбург (14’).

Така “аспирините” имат цели 4 победи и само един равен в последните си пет мача под ръководството на новия си треньор от лятото Карлес Мартинес и се изкачиха на 3-а позиция с 13 точки, като изпревариха именно днешния си съперник . Фрайбург пък най-после инкасира първо поражение в 10-ия си мач за сезона във всички турнири, като остава също с 13 пункта.

Фрайбург бе отборът, който първи нанесе своя удар. Голът бе изработен от двамата новоизлюпени национали Филип Трой и Дери Шерхант. Десният бек напредна и намери в наказателното крило крилото, който простреля Марк Флекен - 0:1. Радостта на гостите обаче трая само пет минути. Леверкузен бързо възстанови равенството след бърза атака, при която Муса Диаби напредна и намери Патрик Шик. Чехът технично чукна топката с пета към Ибрахим Маза, който стреля в мрежата за 1:1.

През втората част Леверкузен понатисна съперника си. В 59-ата Патрик Шик бе близо до попадението, но ударът му мина с малко встрани. В 79-ата минута чехът все пак реализира. Това се случи, след като другият голмайстор Маза преодоля виртуозно двама играчи на Фрайбург около аутлинията и намери Шик в наказателното поле, който простреля Мио Бакхаус за 2:1. По този начин Шик се превърна в първия играч в историята на “аспирините”, който се разписва във всеки един от първите шест мача на тима в първенството. Пет минути по-късно Маза можеше да вкара и втория си гол в двубоя, но стражът на гостите спаси опасния му удар.

В последните секунди на срещата Фрайбург можеше и да изравни, но резервата Лукас Хьолер с летящ плонж прати топката с глава в аут.

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Снимки: Gettyimages

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