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Непобедимата серия на дамския състав на Барселона приключи след 350 дни

  • 18 окт 2026 | 17:30
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Непобедимата серия на дамския състав на Барселона приключи след 350 дни

Удивителната серия на дамския състав на Барселона без допусната загуба приключи при днешното гостуване на Реал Сосиедад, в което испанският шампион при жените отстъпи с 1:2.

Каталунките поведоха още в първата минута чрез попадение на Патрисия Гихаро, но допуснаха пълен обрат след голове на Сесилия Маркос в 13-ата минута и Айноа Марин в добавеното време на първото полувреме. Това е първо поражение на Барса от 350 дни насам, като за последно те бяха загубили от същия съперник на 2 ноември миналата година с 0:1. Оттогава насам тимът записа 45 поредни официални мача без загуба, от които 42 завършиха с негова победа.

Именно предишното поражение от Реал Сосиедад беше единственият шампионатен мач, който “блаугранас” не спечелиха през миналия сезон, като досега те бяха безгрешни през настоящата кампания. Само преди две седмици Барселона спечели със 7:0 като домакин на Реал Мадрид, което е най-убедителната победа в цялата история на съперничеството между двата женски състава.

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Снимки: Gettyimages

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