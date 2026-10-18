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Серхио Люл не спира да пише история с екипа на Реал Мадрид, наниза 5 тройки за 12 минути

  • 18 окт 2026 | 16:48
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Серхио Люл не спира да пише история с екипа на Реал Мадрид, наниза 5 тройки за 12 минути

Капитанът на Реал Мадрид Серхио Люл записа две исторически постижения при домакинската победа на "лос бланкос" над Билбао със 119:84 в мач от испанското първенство. Навършващият 39 години през ноември гард изигра своя мач номер 700 в Лига Ендеса и същевременно се превърна в първия играч в историята на мадридския клуб, достигнал границата от 7000 точки в шампионата, след като се отчете с 19 точки в срещата от четвъртия кръг, посочва официалният сайт на "лос меренгес".

Люл вкара 5 тройки от 9 опита днес, а 19-те си точки натрупа за само 12:37 минути игра.

От изиграните от ветерана 700 срещи в испанския елит 689 са с екипа на Реал Мадрид. Това постижение отрежда на Люл първото място по брой мачове с фланелката на "Белия балет" в историята на Лигата, изпреварвайки Фелипе Рейес (619). За своите 20 сезона в клуба капитанът е завоювал 9 титли в първенството, един приз за Най-полезен играч (MVP) на ACB (испанското първенство), две отличия за MVP на финалната серия и три пъти е бил част от Идеалната петица на турнира.

В елитна клубна компания

Само трима други баскетболисти в цялата история на испанската лига са реализирали повече от 7000 точки за един и същи тим: Вилякампа (8991 точки за Ховентут), Хуан Карлос Наваро (8318 точки за Барса) и Епи (7029 точки за Барса).

Реал Мадрид оглавява класирането в Лига Ендеса с 4 победи от 4 мача. В предишния си мач в испанското първенство играчите на Педро Мартинес разгромиха у дома и Манреса на Йордан Минчев със 120:83.

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Снимки: Imago

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