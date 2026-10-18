Обрадович с ново сериозно постижение в легендарната си кариера

Желко Обрадович добави още едно забележително постижение към своята легендарна треньорска кариера, като достигна квотата от 450 мача на треньорската скамейка в най-високата баскетболна дивизия на Гърция.

Този момент настъпи по време на мача на Панатинайкос срещу Перистери в третия кръг на гръцката Баскет лига, където "зелените" се наложиха с 95:75.

Сръбският тактик вече е едва петият треньор в историята на турнира, която датира от сезон 1963–64, достигнал този впечатляващ брой. С 450-те си мача Обрадович се нарежда сред най-опитните треньори в историята на гръцкия баскетбол. Соулис Маркопулос оглавява класацията със 712 мача, следван от Вангелис Александрис с 537, Янис Йоанидис с 489 и Аргирис Педулакис с 462.

Това, което прави постижението на Обрадович още по-забележително, е фактът, че всичките 450 мача са изцяло с Панатинайкос, което подчертава дългогодишната му връзка с атинския клуб.

66-годишният треньор се завърна в Панатинайкос това лято след 14-годишно отсъствие, започвайки нова глава с отбора, с който преди това е постигнал изключителни успехи. По време на първия си престой, от 1999 до 2012 г., Обрадович донесе на „зелените“ 23 големи трофея, включително пет титли в Евролигата, 11 шампионски титли в гръцкото първенство и седем Купи на Гърция.

Снимка: Panathinaikos BC/Facebook

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