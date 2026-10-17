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Йоана Илиева спечели сребърен медал в първия турнир за сезона за Световната купа

  • 17 окт 2026 | 23:50
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Йоана Илиева спечели сребърен медал в първия турнир за сезона за Световната купа

Йоана Илиева спечели сребърен медал в първия турнир за сезона за Световната купа по фехтовка на сабя жени в Оран (Алжир). В надпреварата при жените участваха 152 сабльорки от 27 държави.

Илиева се класира за финалите по право, тъй като е четвърта в световната ранглиста. Тя направи отлично състезание и загуби само на финала от бронзовата медалистка от Световното и Европейското първенство индивидуално тази година Тоскан Тори (Франция) с 12:15.

Йоана Илиева влиза в битка за медалите в първия турнир за 2026/27 за Световната купа на сабя
Йоана Илиева влиза в битка за медалите в първия турнир за 2026/27 за Световната купа на сабя

Българката започна с успех над индийката Дбхавани Чадалавада Ананда Сундгарараман с 15:12, след това се наложи последователно над Мануела Спика (Италия) с 15:12, над Деспина Георгиаду (Гърция) с 15:14, над Нисанур Ербил (Турция) с 15:9, а на полуфиналите и над Лусия Мартин-Португес Барберо (Испания) с 15:14.

В неделя ще бъдат излъчени отборните шампиони на турнира.

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