Първият отбор на България завърши на 4-то място в турнира на сабя за кадетки от Европейската купа в Будапеща

Първият отбор на България завърши на четвърто място в турнира на сабя за кадетки от Европейската купа по фехтовка в Будапеща (Унгария). Марина Апостолова, Ралица Гаджева, Мина Георгиева и Дора Христова останаха на крачка от медалите в конкуренцията на 31 отбора от девет държави.

В първия кръг от елиминациите те победиха Беларус с 45:24, а след това отстраниха четвъртия тим на Великобритания с 45:26. В срещата за място на полуфиналите българките се наложиха над третия отбор на Полша с 45:42. В двубоя за място във финала фехтовачките отстъпиха пред Унгария с 32:45. В срещата за бронзовите медали Апостолова, Гаджева, Георгиева и Христова загубиха от първия отбор на Великобритания с 26:25.

Вторият тим на България (Ева Атанасова, Неда Камбурова, Вая Терзиян, Теодора Янкова) се нареди на девето място, третият (Елия Александрова, Амая Нанчева, Марина Василева) е 14-и, четвъртият (Ана Йоана Калоянова, Анна Манева, Богдана Петрова, Магдалена-Анна Йосифова) - 24-ти.

Йоана Илиева влиза в битка за медалите в първия турнир за 2026/27 за Световната купа на сабя

В индивидуалния турнир при кадетите участваха 211 състезатели от 22 държави. За България на пътеките излязоха 11 сабльори. Най-добро класиране записа Ивайло Андонов (Тамплиер), който зае 15-а позиция. Той излезе от групите с три победи и три загуби. В елиминациите победи във втория кръг Валерио Имбастари от Италия с 15:10, а след това отстрани Феликс Фън от Германия с 15:10 и Даниел Бин от Република Корея с 15:10. В срещата за място в топ 8 Андонов отстъпи пред Ян Пикур от Полша с 12:15 и завърши турнира 15-и.

Деян Господинов (Младост) се класира на 36-о място, Никола Иванов (Младост) - 50-и, Александър Иванов (Тамплиер) - 82-ри. Борис Шутов (Ахил) е 111-ти, Борис Иванов (Тамплиер) - 113-ри, Дойчин Генов (Младост) - 127-и, Здравко Попилиев (ЦСКА) - 140-и. От групите не излязоха Явор Прокопов от Ахил (завършил 166-и), Константин Колев от Ахил (194-196-и), Красимир Тодоров от Тамплиер (204-ти).

Утре състезанието продължава с турнирите индивидуално кадетки и отборно кадети.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google