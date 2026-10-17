Астън Вила удари Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк" за победа №100 на Емери в Премиър лийг

Астън Вила победи с 1:0 Нюкасъл на “Сейнт Джеймсис Парк” и по този начин се изравни по точки със “свраките”. Йохан Манзамби реализира единственото попадение в 36-ата минута, а усилията на домакините през второто полувреме не дадоха резултат. За мениджъра на бирмингмаци Унай Емери това бе стотната победа в Премиър лийг.

Unai Emery gets to 100 Premier League wins as his Aston Villa side gets past Newcastle 💯 https://t.co/bgk9zNBtlm — Premier League USA (@PLinUSA) October 17, 2026

Жоелинтон за първи път започна като титуляр за Нюкасъл през сезона, заменяйки Джейкъб Мърфи в полузащитата. Това беше и единствената промяна, направена от Матиас Яйсле. Дан Бърн се завърна в групата, но остана на пейката за началото. Унай Емери извърши четири корекции в сравнение със състава, който през седмицата вкара шест гола на Фенербахче в Шампионската лига. Тайрън Мингс, Жоао Гомеш, Емилиано Буендия и Алисън Едуард влязоха на местата на Рос Баркли, Джон Макгин, Пау Торес и Ибрахим Мбайе.

Джаксън пропусна много добра възможност в деветата минута, когато бе изведен от Алисън сам срещу Хорничек. Нападателят се забави, но все пак нанесе удар. Той обаче бе право в ръцете на стража. След като измина четвърт час двата отбора направиха последователно по една добра атака. Те завършиха с изстрели от външната страна на мрежата на Уилок и Кеш.

Джаксън пропусна още една възможност, но в 36-ата минута Йохан Манзамби даде заслужена преднина на гостите, след като засече с глава центриране на Гомеш. Три минути след това Буендия можеше да удвои, но ударът му срещна гредата, след което рикошира в гърба на вратаря, но до попадение не се стигна.

В 49-ата минута Свен Ботман отправи много опасен и силен удар, но Сузуки се намеси блестящо и изби.

Домакините контролираха до голяма степен играта през второто полувреме, но не стигаха до чисти положения пред вратата на бирмингамци. Уиса отправи два неточни удара с глава, а 73-тата минута Астън Вила бе близо до гола, но Хорничек се намеси много добре след зистрел по земя на Баркли.

В 83-тата минута Мбайе, който се появи като резерва, пропусна добър шанс за гостите, а в 85-ата Уиса направи още по-сериозен пропуск, след като влезе в наказателното поле и можеше да поведе към Барнс, но вместо това стреля неточно. В 90-ата Мбайе направи добър пробив и реши да завършва сам, но ударът му премина встрани.

В шестата минута на добавеното време се създаде голяма суматоха в наказателното поле на Вила, но нямаше кой да нанесе удар, а Мингс направи много важно изчистване.

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Снимки: Imago