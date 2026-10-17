Хикмет: Очаквах повече хора да ни подкрепят срещу Лудогорец

Наставникът на Берое Ахмед Хикмет бе доволен от себераздаването на неговите футболисти в мача с Лудогорец, въпреки загубата с 0:3 за Купата на България. Специалистът е на мнение, че феновете на отбора е можело да подкрепят по-масирано тима срещу “орлите”.

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

“Много съм доволен от раздаването, но в атака направихме малко. Това е компонентът, в който имам някакви претенции към играчите. Опитахме се да използваме пространствата и да наситим халфовата линия. Дузпата ни прекърши и за няколко минути ни вкараха головете. Благодарим на подкрепата на феновете. Може би очаквах да има малко повече хора на трибуните”, каза Хикмет.

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