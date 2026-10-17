Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое

Хикмет: Очаквах повече хора да ни подкрепят срещу Лудогорец

  • 17 окт 2026 | 20:16
  • 706
  • 0
Хикмет: Очаквах повече хора да ни подкрепят срещу Лудогорец

Наставникът на Берое Ахмед Хикмет бе доволен от себераздаването на неговите футболисти в мача с Лудогорец, въпреки загубата с 0:3 за Купата на България. Специалистът е на мнение, че феновете на отбора е можело да подкрепят по-масирано тима срещу “орлите”.

Лудогорец съсече Берое за 5 минути
Лудогорец съсече Берое за 5 минути

“Много съм доволен от раздаването, но в атака направихме малко. Това е компонентът, в който имам някакви претенции към играчите. Опитахме се да използваме пространствата и да наситим халфовата линия. Дузпата ни прекърши и за няколко минути ни вкараха головете. Благодарим на подкрепата на феновете. Може би очаквах да има малко повече хора на трибуните”, каза Хикмет.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски (Карлово) с категоричен успех

Левски (Карлово) с категоричен успех

  • 17 окт 2026 | 20:25
  • 518
  • 0
Героя взе точките в Разлог

Героя взе точките в Разлог

  • 17 окт 2026 | 20:19
  • 597
  • 0
Етрополе излъга Балкан накрая

Етрополе излъга Балкан накрая

  • 17 окт 2026 | 20:12
  • 620
  • 0
Йовичевич: Футболистите разбраха какво трябва да направят през второто полувреме

Йовичевич: Футболистите разбраха какво трябва да направят през второто полувреме

  • 17 окт 2026 | 20:04
  • 706
  • 0
Първата изненада за Купата е факт!

Първата изненада за Купата е факт!

  • 17 окт 2026 | 19:49
  • 49262
  • 0
Лудогорец съсече Берое за 5 минути

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 21172
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 21172
  • 0
Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

  • 17 окт 2026 | 18:01
  • 13907
  • 0
Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

  • 17 окт 2026 | 12:31
  • 36940
  • 0
Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 14773
  • 0
Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

  • 17 окт 2026 | 19:07
  • 17411
  • 0
Нов УС и нов председател в БФ Борба

Нов УС и нов председател в БФ Борба

  • 17 окт 2026 | 16:17
  • 37012
  • 0