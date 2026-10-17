Виляреал срази Наполи, но се препъна срещу слабак в Ла Лига

Виляреал и Елче завършиха при резултат 0:0 в двубой от 9-ия кръг на испанската Ла Лига, изигран на стадион "Де ла Серамика". Въпреки осезаемото превъзходство на домакините, които отправиха общо 20 изстрела към противниковата врата, гол така и не падна, а главните рефери и технологията ВАР имаха ключова роля в развоя на срещата. През второто полувреме беше отсъдена дузпа в полза на гостите, но после тя беше отменена.

Натискът на "жълтата подводница" започна още от първите секунди и буквално преди изтичането на първата минута Алберто Молейро пропусна сам срещу вратаря.

После в 13-тата същият футболист прати топката в мрежата на гостите, но след преглед с ВАР попадението бе отменено заради засада в атаката. Десет минути преди края на първото полувреме Молейро отново порази вратата на Елче, но и този негов опит в 32-рата минута не бе зачетен.

Напрежението се покачи и през второто полувреме. В 62-рата минута съдията посочи бялата точка за наказателен удар дузпа в полза на гостите от Елче, но след двуминутно преразглеждане реферът промени решението си, след като прецени, че е имало фал в полза на "жълтата подводница".

Това равенство идва броени дни след като Виляреал постигна победа с 3:1 срещу Наполи в Шампионската лига на 13 октомври, реванширайки се за поражението с 0:1 от Реал Мадрид в миналия кръг на първенството. Въпреки това равенството срещу Елче оставя тима на 9-о място във временното класиране на Ла Лига с актив от 9 точки след 9 изиграни мача.

От своя страна Елче продължава битката си в долната част на таблицата. Съставът се намира на 18-о място с 7 точки от 9 двубоя, като остава в зоната на изпадащите, макар да си тръгна с важна точка от визитата си на "Де ла Серамика".

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