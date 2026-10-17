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Орела: Нямам сантименти към Добруджа, искам да продължим напред

  • 17 окт 2026 | 18:55
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Орела: Нямам сантименти към Добруджа, искам да продължим напред

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов определи групата за мача с Добруджа от 1/16-финалите на Sesame Купа на България след днешната тренировка, която се проведе на клубната база в спортния комплекс "Огоста". В нея, след наказание, се завръща Георги Каракашев, но отпадна Христо Иванов, който бе изгонен с червен картон при домакинската загуба с 2:3 от дубъла на Лудогорец.

"Нямам сантименти към отбора на Добруджа. Бях треньор там, свърших работата, за която бях поканен - влязохме в елита, разделихме сe приятелски. Нормални неща за един треньор. Сега съм начело на Монтана и искам да продължим напред в турнира", заяви Атанасов.

Отборът тръгва за град Добрич в неделя сутринта.

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

Защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Марио Балъков, Густаво Диниш, Мартин Дичев, Марио Дадаков;

Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Георги Каракашев, Давид Попович, Владислав Цеков, Матю Кингсли, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.

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