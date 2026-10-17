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Атлетико Мадрид чака до самия край, но и този път стигна до своето

  • 17 окт 2026 | 17:11
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Атлетико Мадрид чака до самия край, но и този път стигна до своето

Накиращият се във форма Атлетико Мадрид постигна шеста поредна победа във всички турнири. Този път футболистите на Диего Симеоне надвиха Еспаньол с 1:0 като гости в среща от деветия кръг на Ла Лига. Резервата Алекс Баена вкара гола минута преди изтичането на редовното време.

Този резултат означава, че няма как Реал Мадрид да бъде втори преди идното дерби с Барселона следващия уикенд.

Само в рамките на първенството успехът на Атлети е пети пореден. Той идва дни след триумфа с 2:0 над Манчестър Юнайтед в Шампионската лига.

Атлетико заслужено си тръгна с трите точки, макар да срещна сериозен отпор от каталунския си съперник. “Рохибланкос” пропуснаха доста чисти положения, а включително удариха и греда след шут на Маркос Йоренте в 61-вата.

Играчите на Еспаньол също на няколко пъти бяха опасни, като и те удариха една греда - чрез капитана си Леандро Кабрера в 44-тата минута.

Ключови за победата се оказаха смените на Чоло. Така един от появилите се от пейката футболисти - Хулиан Алварес, овладя топката и намери друга резерва - Баена, който с прецизен далечен удар в 89-ата направи безпомощен вратаря Анхел Фортуно.

В последвалото добавено време стражът на Атлетико Ян Облак направи две спасявания, за да подсигури победата на своя отбор.

През идната седмица столичани гостуват на Щутгарт (вторник) в Шампионската лига, след което в събота приемат Депортиво Ла Коруня.

С това поражение се увеличи лошата серия на Еспаньол. Тимът е само с една победа от последните си осем срещи.

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