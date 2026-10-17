Тодор Ангелов: На хората им писна от интриги, всички искат да вървим напред

Тодор Ангелов говори пред журналисти минути след избирането му за президент на БФ Борба и председател на УС на БФ Борба.

Федерация по борба ще има и нов Управителен съвет и Устав. Тези точки бяха гласувани на извънредно Общо събрание в НСА "Васил Левски" по-рано днес.

Нов УС и нов председател в БФ Борба

“Още в понеделник почваме да работим върху това борците от ЦСКА да могат да участват на предстоящото Световно първенство. Без тях е немислимо. От тях очакваме медали и световен шампион, дай Боже. Кирил Милов, Новиков, Едмонд Назарян…всичко е възможно”

Ангелов допълни, че се надява да няма обжалване на решенията от извънредното Общо събрание.

"Ще има по един или двама чужденци в отбор навсякъде. Ние мислим да изграждаме български борци"

Вижте цялото интервю тук:

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto