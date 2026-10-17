Младата надежда на Вашингтон се контузи

Новобранецът на Вашингтон Уизардс Ей Джей Дибанца не успя да доиграе предсезонния мач срещу Ню Орлиънс Пеликанс, след като получи контузия при поражението на своя тим със 106:107.

Първият избор в драфта през 2026 година изкълчи глезена си през втората четвърт и веднага се насочи към съблекалнята. Като предохранителна мярка спортно-техническият щаб взе решение да не го връща обратно на паркета.

AJ Dybantsa went to the locker room after appearing to roll his ankle on this play. https://t.co/GwI5EJMipp — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 17, 2026

В рамките на прекараните 15 минути в игра Дибанца записа на сметката си 12 точки (4 от 8 при стрелбата от игра, 1 от 3 от зоната за три точки и 3 от 4 от фаул линията), допълнени от 2 борби и 1 чадър.

Новият сезон за състава на Уизардс започва официално на 22 октомври, когато тимът посреща Милуоки Бъкс на собствен терен.

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Снимки: Gettyimages