Прекратеният двубой от Ла Лига ще се доиграе пред празни трибуни

Двубоят от осмия кръг на Ла Лига между отборите на Райо Валекано и Атлетик Билбао ще бъде доигран без присъствието на публика - при това е възможно това да стане на друг стадион. Въпросната среща на “Вайекас”, която трябваше да се изиграе миналата събота (10 октомври), беше прекратен заради хвърляне на предмети към игрището. Тепърва обаче предстои да се посочи дата и стадион за доиграването.

Мачът бе спрян в 24-тата минута при резултат 0:0, след като част от привържениците на домакините започнаха да засипват тревното покритие с хартиени самолетчета, малки пластмасови топки и дори бутилки, политащи основно от трибуната над тунела към съблекалните. Това те го направиха като израз на недоволство срещу управлението на президента на клуба.

Макар нито един от предметите да не уцели футболист или член на съдийската бригада, главният рефер бе принуден да спре двубоя на два пъти в рамките на десет минути. При второто прекъсване двата тима се прибраха в съблекалните, но едва 16 секунди след подновяването на играта към терена отново полетяха предмети. След като от Националната полиция обявиха, че сигурността на участниците не може да бъде гарантирана, срещата бе окончателно прекратена.

Официалното решение постановява срещата да бъде доиграна пред празни трибуни, за да се избегнат нови ексцесии и сблъсъкът да завърши нормално. Остават за изиграване 20 минути и 44 секунди от първото полувреме, към които ще бъдат добавени поне десет минути продължение, както и цялото второ полувреме.

Двубоят ще бъде подновен точно от момента на прекъсването – при резултат 0:0 и с тъч в полза на Райо Валекано. Ръководството на Ла Лига ще насрочи датата, началния час и съоръжението за провеждане на остатъка от срещата след координация с Националната полиция.

Дисциплинарният орган подчертава, че липсата на фенове по трибуните не представлява ново наказание, а е чисто превантивна мярка за осигуряване на безопасността по време на доиграването.

В решението се посочва още, че Райо Валекано, в ролята си на клуб домакин и главен отговорник за сигурността, ще трябва да поеме всички разходи по повторното пътуване на Атлетик. Освен ако двата клуба не постигнат друго споразумение, баските ще представят съответните фактури, а съдията по състезанията ще одобри сумите преди изплащането им.

Що се отнася до съставите, право на участие ще имат всички състезатели, картотекирани в клубовете към 10 октомври, независимо дали са играли в първоначалните минути. На терена обаче няма да могат да се появят вече заменените футболисти, както и евентуално наказаните след регистрираните инциденти по време на двубоя.

Ла Лига наказа Райо Валекано за прекратения мач

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